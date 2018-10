Warme Tage nach kühlen Temperaturen

Bonn. Ein sonniger Samstag hat zahlreiche Besucher zum Bonn-Fest in die Innenstadt gelockt. Während sich der Sonntag etwas trüber zeigt, kehrt zum Wochenanfang der Goldene Oktober zurück - und hält wohl noch etwas an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.10.2018

Temperaturen um die 25 Grad haben am Samstag für sommerliche Stimmung und zahlreiche Besucher auf dem Bonn-Fest in der Innenstadt gesorgt. Nach Regen und Gewitter in der Nacht zeigt sich der Sonntag zwar nicht ganz so sonnig und warm, dafür sind die Aussichten für kommende Woche aber freundlich.

Während es in Bonn und der Region am Sonntag bei Temperaturen bis 16 Grad noch vereinzelte Schauer geben kann, kehrt zum Wochenanfang der goldene Oktober zurück. Grund dafür ist Hoch "Viktor", das Deutschland auch in der nächsten Woche sonniges, trockenes und warmes Oktoberwetter beschert. In der Region klettern die Temperaturen bis Mittwoch auf 24 Grad, bei reichlich Sonne und wolkenlosem Himmel. Nachts kühlen die Temperaturen aber deutlich ab, zwischen fünf und zehn Grad kann es dann werden.

"Allerdings handelt es sich um einen goldenen Oktober mit Abstrichen, da sich in einigen Regionen Nebel und Hochnebel länger halten kann", sagt Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag in Offenbach. "Ein Ende des ruhigen Hochdruckwetters ist aber auch am kommenden Wochenende und wahrscheinlich sogar darüber hinaus nicht in Sicht", prognostiziert er.

Es bleibt jedoch auch trocken: "Eine Umstellung zu wechselhaftem Wetter mit nennenswerten Niederschlägen oder gar ein frühwinterliches Intermezzo ist nicht zu erwarten."

Der Ausdruck "goldener Oktober" bezieht sich auf die herbstliche Blätterfärbung der Laubwälder bei insbesondere während Sonnenauf- oder untergang gelb-rötlicher Sonneneinstrahlung.

(Mit Material von dpa)