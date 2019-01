Blick auf das Wetter

BONN/REGION. In der Nacht und am Freitagmorgen ist in Bonn und der Region mit glatten Straßen zu rechnen. Das Wochenende verspricht spürbare Wetterverbesserungen mit sonnigen Abschnitten. Nachts aber wird es eisig kalt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2019

Nach den regenreichen vergangenen Tagen stellt sich am Wochenende in Bonn und der Region eine Besserung ein. Die Bewölkung nimmt zunehmend ab. Durch vermehrte Auflockerungen wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag und Sonntag nur noch zu vereinzelten Niederschlägen in Bonn und der Region kommen. Bei schwachem Wind sinken allerdings die Temperaturen in den kommenden Tagen auf höchstens vier Grad am Tag und stellenweise unter minus fünf Grad in der Nacht.

Vor allem im Rhein-Sieg-Kreis sowie auch Richtung Eifel sollen tagsüber länger anhaltende sonnige Abschnitte das bisher meist trübe Januarwetter ablösen.

Bereits am Donnerstagabend nehmen die Schauer ab und ab 18 Uhr fallen die Temperaturen spürbar in Richtung null Grad. Somit besteht stellenweise auch die Gefahr von überfrierender Nässe, so Karsten Brandt von donnerwetter.de. Im weiteren Verlauf der Nacht auf Freitag sowie in den anschließenden Morgenstunden besteht für Bonn und die Region Frostgefahr. Auch ein paar Flocken Schnee können selbst in den Niederungen der Region fallen. Auf den Straßen und Gehwegen kann es dadurch stellenweise etwas glatt werden.

Auch für das Wochenende bleiben die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zu glatten Straßen und Gehwegen kann es im Einzelfall aber lediglich durch leichten Schneefall oder Raureif kommen. Ein größerer Wintereinbruch mit Schnee und Eis ist laut donnerwetter.de jedoch nicht zu erwarten.

Die kommende Woche startet voraussichtlich größtenteils niederschlagsfrei. Bei zumeist aufgelockerter Bewölkung bleibt es kühl mit Temperaturen um die null Grad. Am Montag kann es vereinzelt zu leichten Schneefällen kommen.

