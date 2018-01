Busse fallen aus, Autos stehen quer

Bonn/Region. Schnee, Regen und Eis behindern am Mittwochmorgen den Verkehr in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Einige Straßen sind blockiert, Buslinien in die Höhenlagen fallen aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2018

Es ist ungemütlich in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis: Nachdem Gewitter und Sturmböen bereits am Dienstag über das Land zogen, kommt am Mittwochmorgen noch Schneefall und Glätte dazu. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine entsprechende Warnung herausgegeben. Alle Fahrzeuge des Winterdienstes in Bonn sind seit 3.30 Uhr im Volleinsatz, wie bonnorange meldet. Der Winterdienst soll solange fortgesetzt werden, bis alle verkehrswichtigen Straßen, Krankenhauszufahrten, Bergstrecken, die von öffentlichen Busverkehr genutzt werden sowie Ortsdurchfahrten, geräumt und gestreut sind.

Leichter Schneefall sorgt für weitere Behinderungen auf den Straßen. Weiterhin warnt der Wetterdienst den ganzen Mittwoch über vor Sturmböen, die eine Geschwindigkeit bis zu 75 Stundenkilometer erreichen können.

Busse mussten eingestellt werden

Das Wetter hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Stadtwerke Bonn verzeichneten am Morgen erhebliche Einschränkungen im Busverkehr in den Hanglagen. In dem Zeitraum von 8.30 bis 9.40 Uhr konnten die Busse Gielgen, Heiderhof, Ippendorf und den Venusberg nicht anfahren, sagte Veronika John von den SWB. Derzeit ist noch das „Katzenloch“ in Ippendorf gesperrt. Die Strecke soll bald wieder befahrbar sein. Auch auf den Stadtbahnlinien 16 und 18 gab es extreme Verspätungen. Grund hierfür waren eine Weichenstörung und ein Stromausfall auf der Strecke.

In den Höhenlagen des Rhein-Sieg-Kreises sind Schulbusse wegen Schnee- und Eisglätte ausgefallen oder verspätet gefahren. Das teilte die Verkehrsgesellschaft Rhein-Sieg auf Twitter mit.

Im Einsatzgebiet der Bonner Polizei ist es zu mehreren kleineren Unfällen gekommen. Im Goldbergweg in Bad Godesberg hatte sich unter anderem ein Bus quergestellt. Insgesamt lief der Morgen jedoch "glimpflich ab", so die Polizei auf Nachfrage. Die Polizei Rhein-Sieg ist ebenfalls vermehrt im Einsatz, sagte Sprecher Burkhard Rick. Es habe mehrere Unfälle gegeben.

Schneefall in Bonn und der Region Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Marcel Wolber Die B56 in Richtung Bonn.

Foto: Sebastian Knauth Schnee in Bornheim-Roisdorf

Foto: Sebastian Knauth Schnee in Bornheim-Roisdorf.

Foto: Sebastian Knauth Schnee in Bornheim-Roisdorf.

Foto: Christof Schmoll Die B56 zwischen Much und Seelscheid nach Eintreffen des Streudienstes.

Foto: Christof Schmoll Auf der Wahnbachtalstrasse (L189) rutschte am Mittwochmorgen ein 12-Tonner in einer Kurve in den Graben.

Foto: Christof Schmoll Die B 56 musste in Höhe Much-Huven komplett gesperrt werden.

Foto: Christof Schmoll Im Wahnbachtal staut sich aufgrund der Witterungsbedingungen der Verkehr.

Foto: Klaus Elsen Der Schnee verwandelte die Wiesen rund um Eitorf in eine weiße Winterlandschaft.

Foto: Axel Vgel Schneebedeckt waren auch die Straßen in Niederbachem.

Foto: Hans-Peter Fuß In Röttgen staut sich der Verkehr aus Meckenheim kommend in Richtung Bonner Innenstadt.

Foto: Sebastian Knauth Im Zugverkehr wie hier in Roisdorf gab es witterungsbedingt kaum Einschränkungen.

Foto: Andreas Dyck Eine dünne Schneedecke setzte sich auch auf die Häuser in Bonn.

Foto: Marcel Wolber In Rheinbach ist am Mittwochmorgen Schnee gefallen.

Foto: Marcel Wolber Wer am Morgen mit dem Auto fährt, musste wie hier in Rheinbach etwas mehr Zeit einplanen und erst das Auto freimachen.

Foto: Marcel Wolber In Rheinbach sorgte der Schnee für weiße Gärten.

Foto: Markus Muß In Bonn und den umliegenden Kreisen ist am Mittwoch Schnee gefallen.

Foto: Marcel Wolber Leicht mit Schnee bedeckt waren am Mittwochmorgen die Wege und Wiesen in Rheinbach.

Viele Straßen sind blockiert

In Neunkirchen-Seelscheid und Much gibt es erhebliche Behinderungen durch den gegen 5.30 Uhr einsetzenden Schneefall. Viele Steigungsstrecken wie die Bundesstraße 507 zwischen Pohlhausen und Neunkirchen sind teils durch querstehende LKW blockiert. Dort läuft der Verkehr nur im Schritttempo. Auf der B 56 zwischen Much und Seelscheid hatte sich ein Bus quergestellt, die Strecke musste für mehrere Stunden bis etwa viertel vor zehn gesperrt werden.

Auf der Wahnbachtalstrasse (L189) ist ein 12-Tonner in einer Kurve in den Graben gerutscht. Die Strecke musste nicht gesperrt werden. Die Bergung kann allerdings erst nach Einsatz des Winterdienstes erfolgen, da die Straßen noch spiegelglatt sind.

Auch im Siebengebirge kommt es zu Behinderungen. Die Straßen sind komplett überfroren und dicht, schreibt ein Twitter-Nutzer. "Das Siebengebirge ist komplett vereist", schreibt ein anderer. Auf der Margaretenhöhe können einige Lastwagenfahrer nicht weiterfahren, sie haben ihre Fahrzeuge an den Straßenrand abgestellt. Auch an anderen Straßen sind Busse und Autos liegengeblieben.

Verletzte bei Unfällen mit Schulbussen

In Nümbrecht im Oberbergischen Kreis kam ein Bus auf abschüssiger Strecke bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Dabei seien der Fahrer sowie weitere sieben Menschen leicht verletzt worden, unter ihnen auch Schulkinder, so die Polizei.

Im Kreis Euskirchen kommt es seit dem früheren Morgen immer wieder zu Unfällen, wie die Polizei mitteilte. Auf der Landstraße 194 wurden zudem sieben Menschen bei einem Unfall mit einem Schulbus leicht verletzt - auch hier sollen Schüler unter den Verletzten sein, hieß es.

Auf der Bundesstraße 265 bei Zülpich krachte ein Schulbus gegen einen Baum. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, ein Fahrgast erlitt leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die aktuelle Verkehrslage

Warnung der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet vor möglichen Einschränkungen im Südwesten wegen möglicher orkanartiger Stürme am Mittwoch und Donnerstag: „Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor.“

Unfälle in ganz NRW

Auf einigen Autobahnen in NRW sorgten glatte Straßen und Schneefall ebenfalls für erhebliche Probleme. So musste etwa die Autobahn 2 zwischen Herford und Vlotho in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Grund war ein Unfall mit einem Lastwagen, dessen Anhänger zwei Spuren blockierte. Ursache für den Unfall war Straßenglätte. Der Fahrer musste mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Auf A44 in Richtung Dortmund mussten aufgrund eines Unfalls in Höhe von Lichtenau ebenfalls beide Fahrspuren gesperrt werden. Auch hier blockierte ein Lastwagen nach einem Unfall auf rutschiger Fahrbahn die Autobahn. Im Raum Detmold und bei Duisburg mussten Straßen wegen einsetzendem Schneefall und Hagel gesperrt werden. So wurden etwa mehrere kleinere Unfälle auf der A40 aufgrund der Straßenglätte gemeldet.

Das stürmische Wetter bleibt uns erst einmal erhalten. Nach einer ruhigeren Wetterlage ab Mittwochabend soll es ab Donnerstagmorgen besonders stürmisch werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes können vor allem in höheren Lagen orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Stundenkilometern über das Land ziehen. Im Flachland sei überwiegend mit schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern zu rechnen. Orkanartigen Böen seien auch dort nicht auszuschließen, teilte der Wetterdienst mit. (mit Material von dpa)