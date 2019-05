Deutscher Wetterdienst warnte

Bonn. Der Deutsche Wetterdienst sprach am Sonntag für Bonn und die Region eine Warnung vor starkem Gewitter aus. Abgesehen von lautem Donner und ein paar Regentropfen blieb es jedoch größtenteils ruhig, die Warnung ist inzwischen aufgehoben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.05.2019

Für den Nachmittag hatte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter herausgegeben. Die Warnung galt für Bonn sowie den Rhein-Sieg-Kreis. Vorsicht sollte bis zum späten Nachmittag geboten sein, der jedoch ohne Schäden in der Region vorbeiging.

Die Warnung sagte Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter pro Stunde hervor.

Die Temperaturen bleiben am Montag in dem Bereich, in Bonn sind bis zu 21 Grad Celsius angekündigt. Auch gewitterartiger Niederschlag mit vereinzelten Blitzen ist nicht auszuschließen.

