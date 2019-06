Wetter in der Pfingstwoche

Bonn/Region . Es geht wechselhaft in die neue Woche. Neben einzelnen Gewittern und Schauern zeigt sich die Sonne in den nächsten Tagen auch in Bonn und der Region eher selten. Erst zum Wochenende wird es besser.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.06.2019

Die Pfingstwoche startet. was das Wetter angeht, durchwachsen. Ab Montagmittag drohen in Nordrhein-Westfalen wieder Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen teilte mit, dass Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich sind. Größere Gewitter wie in der vergangenen Woche sind dagegen nicht zu erwarten, und am Abend soll sich das Wetter bereits beruhigen.

In den kommenden Tagen geht es wechselhaft weiter. In Bonn liegen die Temperaturen am Tag knapp über der 20-Grad-Marke und bleiben in der Nacht im unteren zweistelligen Bereich. In den höheren Lagen ist etwas kühler. Trotzdem fallen die Temperaturen in der Nacht nicht in den einstelligen Bereich. Insgesamt wechseln sich Wolken und Schauer ab. Neben vereinzelten Gewittern kann auch gelegentlich die Sonne zum Vorschein kommen. Ein Blick auf das kommende Wochenende verspricht Besserung: Bei deutlich mehr Sonne wird es spürbar wärmer.

Starkregen und Windböen hatten am Freitag und Samstag in NRW Bäume umkippen und Äste abbrechen lassen - es gab viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei.

(mit Material von dpa)