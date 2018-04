Wolken und Regen bestimmen Wetter

Bonn/Region. Nach reichlich Sonnenschein und warmen Temperaturen legt der Frühling zunächst eine Pause ein. Zum Wochenende ist aber wieder Besserung in Sicht. Wo es regnet und wo es trocken bleibt: Wir geben einen Überblick, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2018

Noch am Wochenende wurden die Bonner mit reichlich Sonnenstunden und warmen Temperaturen verwöhnt. Wetterstatistiker meldeten sogar einen der wärmsten Aprilanfänge überhaupt. Aber der April wäre nicht der April, wenn auf Sonne nicht bald Wolken und Regen folgen würden.

Der Grund für das graue Wetter ist laut Deutschem Wetterdienst Staub, der aus der Sahara nach Mitteleuropa getragen wird. Hier trübt er den Himmel und fördert die Wolkenbildung. Dort, wo es daraufhin regnet, kann sich der Staub auch auf Oberflächen wie Autos und Fenstern niederschlagen.

Die Temperaturen gehen in der Folge am heutigen Dienstag runter auf neun bis 16 Grad. Doch rechtsrheinisch kann von Troisdorf bis Beuel die 20-Grad-Marke noch geknackt werden. Tief "Joi" aus dem Westen nimmt aber im Laufe der Woche weiter Fahrt auf, sodass es zu teils kräftigen Schauern kommen kann, die Bonn am heutigen Dienstag bereits erreichen.

Am Mittwoch ändert sich wenig. Der Regenschirm bleibt ein ständiger Begleiter. Nur vereinzelt schafft es die Sonne mal durch die Wolken und es wird mit acht bis 17 Grad deutlich kühler.

Am Donnerstag legt der Regen dann eine Pause ein. Es ist zwar weiter bewölkt, die Sonnenstunden nehmen aber wieder zu und das Thermometer klettert auf bis zu 22 Grad.

Richtung Wochenende hält der positive Trend an und bringt nach einem bewölkten aber weitestgehend trockenen Freitag für Samstag und Sonntag strahlenden Sonnenschein und bis zu 23 Grad.

