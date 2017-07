Wetter in Bonn und der Region

In Troisdorf stürzten Bäume auf die Straße.

Bonn. Schwere Unwetter sind am Mittwoch über Teile Bonns und den Rhein-Sieg-Kreis gezogen. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, auch der Bahn- und Flugverkehr war betroffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2017

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und Sturmböen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Örtlich können Hagel und Orkanböen mitmit zu 115 Stundenkilometern auftreten. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Seit dem Mittwochnachmittag ziehen die Unwetter über Bonn und die Region.

Im Bereich Troisdorf und Niederkassel kam es bereits zu einer Vielzahl von Feuerwehreinsätzen aufgrund von umgestürzten Bäumen und vollgelaufenen Kellern. In Lohmar ist der Strakregen am späten Nachmittag ebenfalls angekommen.

Und auch auf den Bahnstrecken rund um Bonn kommt es zu Behinderungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kommt es auf den Strecken zwischen Brühl und Sechtem sowie auf der gesamten Strecke zwischen Bonn und Koblenz zu Behinderungen und Teilausfällen. Schon seit dem Morgen kommt es auf den Bahnstrecken in NRW zudem zu erheblichen Behinderungen aufgrund einer Stellwerksstörung.

Zu mehreren Einsätzen musste auch die Bornheimer Feuerwehr bis zum frühen Mittwochabend unwetterbedingt ausrücken. Wie Feuerwehrchef Wolfgang Breuer sagte, sei ein hölzerner Strommast in Hersel umgefallen sowie Bäume in Bornheim, Merten und Sechtem auf Straßen gestürzt. Unfälle habe es dadurch aber nicht gegeben. Für starke Beeinträchtigungen sorgte hingegen ein Baum auf den Bahngleisen zwischen Brühl und Sechtem. Dadurch war die Strecke nach Angaben der Bahn zeitweise nur eingleisig befahrbar. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.

U-Bahn-Station überflutet

Wegen eines Gewitters über dem Flughafen Köln/Bonn kam es am Mittwochnachmittag nach Angaben des Airports zu Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Die Abfertigung startender und landender Flugzeuge musste für 90 Minuten unterbrochen werden. Gegen 17 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Allein in Köln wurde die Feuerwehr zu mehr als 400 Einsätzen gerufen. Viele Unterführungen und ganze Straßenzüge stünden unter Wasser, sagte ein Sprecher. Auch eine U-Bahn-Station lief voll Wasser. Im Kölner Hauptbahnhof lief Wasser in Teile der Bahnhofshalle. Ursache war nach Angaben einer Bahnsprecherin ein verstopfter Abfluss. Unterbrochen werden musste auch die Rheinkirmes in Düsseldorf.

Der Wetterdienst rät, während des Unwetters Fenster und Türen zu schließen und sich nicht im Freien aufzuhalten.

Am Donnerstag bleibt es weiter windig, im Laufe des Tages soll sich wieder vermehrt die Sonne zwischen den Wolken durchsetzen. Für Freitag erwartet der DWD einen sommerlichen Tag bei bis zu 30 Grad mit viel Sonne und ohne Regen.

Am Wochenende erwarten die Wetterexperten tagsüber Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad und einen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei ist auch mit vereinzelten leichten Regenschauern zu rechnen.

