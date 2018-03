Schneefall, Temperatursturz und Glätte

Bonn. Die angenehmen Frühlingstemperaturen der vergangenen Tage sind Geschichte. Der Schnee kehrt nach Bonn zurück. Auf den Straßen kann es glatt werden und die Temperaturen fallen erneut ab.

Von Isabelle Assenmacher, 17.03.2018

Die frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage haben uns die Minusgrade der vorherigen Wochen fast vergessen lassen. In der Nacht auf Samstag kam in Bonn und der Region allerdings der Winter zurück. Der Regen ging in den frühen Morgenstunden in Schnee über. Bisher werden keine Schneemassen erwartet, vielerorts blieb der Schnee jedoch liegen. Es herrschen teils stürmische Windböen und in Hochlagen muss sogar mit Sturmböen von bis zu 80km/h gerechnet werden.

Leichter Frost kann gebietsweise eintreten und sich in der Nacht zum Sonntag zu einem strengen Frost verstärken. Der Deutsche Wetterdienst sprach vorab von ein bis drei Zentimetern Neuschnee, in der Eifel können es auch fünf Zentimeter sein, mit Glätte ist in Bonn und der Region durch Überfrierende Nässe aber zu rechnen.

Schon tagsüber kündigte sich am Freitag der Umschwung an. Zwar kletterte das Thermometer auf bis zu zehn Grad, wurde aber von viel Regen begleitet. In der Nacht soll es null bis minus drei Grad werden. Schneeregen leitet das Wochenende ein - und es wird nicht besser.

Schneefall in Bonn und Region Foto: Gaby Schell (Facebook)

Foto: Silvia-Georgiana Udrea (Facebook) Eine kaum sichtbare Schneedecke überzieht diesen Garten.

Foto: Markus Doll (Facebook) Die Kinderspielsachen in diesem Bonner Garten sind wie mit Puderzucker bestäubt.

Foto: Markus Doll (Facebook)

Foto: Frauke Knauer (Facebook) Meckenheim

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Am Samstag wird tagsüber nur knapp die Null-Grad-Grenze überschritten. Dazu kommt leichter Schneefall. Böiger Wind macht die Kälte am Samstag noch unangenehmer. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es dann noch einmal richtig kalt: minus fünf Grad, dazu kann es zu Glatteis auf den Straßen kommen.

Der Wind nimmt dann im Laufe des Sonntags ab. Die Temperaturen bleiben jedoch beim Alten: tagsüber nur maximal zwei Grad. Die Sonne kommt dafür häufiger raus und vertreibt die Wolken. In der Nacht wird es dann wieder mit minus sieben Grad eisig. Doch die Aussicht auf die kommende Woche lässt hoffen: Sonne und deutliche Plusgrade tagsüber machen Hoffnungen auf das endgültige Winterende.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Mehr Informationen zum Wetter und die weiteren Aussichten gibt es hier.