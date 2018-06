Nach sonnigem Wochenstart

Bonn. Sonnig und mit Temperaturen an der 30-Grad-Marke präsentiert sich die Woche bislang. Am Donnerstag sind allerdings wieder Gewitter mit Starkregen möglich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2018

Das schöne Wetter in Bonn und der Region könnte am Donnerstag ein abruptes Ende finden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, muss dann wieder mit Gewittern und auch Unwettern gerechnet werden. Örtlich soll Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde fallen können und auch Hagel ist nicht auszuschließen. Dazu sollen Sturmböen wüten. Die Temperaturen in Bonn und der Region liegen dabei aber weiter um die 30 Grad.

Grund für die erneuten Gewitter ist laut Meteorologe Sebastian Schappert eine Wetterlage, die bereits in den vergangenen Wochen schwere Schäden - zum Teil auch in Bonn und der Region - angerichtet hat.

Wenig Besserung verspricht zunächst auch der Blick auf das Wochenende: Am Freitag besteht weiter die Gefahr von vereinzelten Gewittern und auch am Samstag beziffern die Meteorologen die Niederschlagswahrscheinlichkeit noch auf 60 Prozent. Am Sonntag sinkt sie allerdings auf 40 Prozent und 13 Sonnenstunden versprechen einen schönen Wochenausklang.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen