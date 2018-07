Gewitter zur Wochenmitte

Bonn/Region. Nach einem kleinen Temperaturknick am Wochenende beginnt die Woche in Bonn und der Region wieder mit Temperaturen bis zu 37 Grad. Erst ab Mittwoch sollen die Temperaturen zurückgehen, dann steigt die Unwettergefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.07.2018

Nach dem Regenschauer am Samstag soll es am Sonntag weitgehend trocken bleiben. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Über Bonn ziehen dichte Wolken auf, mit Regen ist jedoch nicht zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad.

In der kommenden Wochen geht es zunächst sommerlich weiter. Am Montag könnte es erneut bis zu 37 Grad warm werden. Am Dienstag erreicht Deutschland von Westen aus feuchtere Luft, womit die Unwettergefahr steigt. Vor allem in der Nacht zu Mittwoch könnten kräftige Schauer auftreten. Dabei bleibt es heiß.

Erst in der zweiten Wochenhälfte gehen die Temperaturen etwas zurück, insbesondere in den Nächten soll es auf 12 und 17 Grad runterkühlen. Der DWD warnt auch dann vor Starkregen und Unwettern.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen