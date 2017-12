Temperaturen um Null Grad

Bonn. Eine Kaltfront bringt zum Wochenende polare Meeresluft nach Nordrhein-Westfalen. Auch in Bonn und der Region sollte man sich auf Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, Schneefall und Glätte einstellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.12.2017

Der Winter ist da: Am Freitag sind erste Schnee- und Graupelschauer über Bonn und die Region niedergegangen. Wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagt, ist die Schneefallgrenze im Laufe des Freitags bei nasskaltem und wechselhaftem Wetter bis ins Flachland gesunken.

Winterlich geht es auch am Wochenende zu: In der Nacht auf Samstag soll es in weiten Teilen der Region bei leichten Minusgraden auch kräftige Schneeschauer geben können. Am Sonntag steigen die Temperaturen wieder leicht über den Gefrierpunkt, so dass die Niederschläge zumindest im Flachland in Regen übergehen. Im Bergland kann es hingegen auch am Sonntag zu weiteren Schneefällen kommen.

Die Vorhersage des DWD für das Wochenende in der Eifel verspricht Schneefall an allen Tagen – bei Temperaturen in den Hochlagen von um die Null Grad am Freitag und minus ein bis zwei Grad am Samstag und Sonntag. Für Wintersportler wird die Schneemenge in der Eifel von erwarteten fünf bis zehn Zentimetern aber wohl noch nicht reichen.

In jedem Fall aber müssen Fußgänger und Autofahrer laut DWD bei Minustemperaturen in allen Gebieten der Region mit erhöhter Glättegefahr und starkem bis stürmischem Wind rechnen.