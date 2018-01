Kaltfront sorgt für niedrige Temperaturen

Bonn/Region. In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen im Rhein-Sieg-Kreis örtlich auf unter null Grad. Für Montag kündigt sich in Bonn und der Region dann milderes Wetter an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.01.2018

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nacht auf Montag vor Frost im Rhein-Sieg-Kreis. Insbesondere oberhalb von 400 Metern könne leichter Frost auftreten. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus ein Grad.

Nachts kann es in Nordrhein-Westfallen örtlich Schneefall und Glätte geben.

Am Sonntag liegen die Temperaturen in Bonn und der Region zwischen ein und sechs Grad. Zumeist ist es bewölkt. Am Montag bringt eine Warmfront mildere Temperaturen nach NRW. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt ebenfalls bei Temperaturen bis zehn Grad.

Unterdessen steigen auch die Rheinpegel am Wochenende in Bonn und Köln wieder an. Am Donnerstag hatte das Sturmtief "Friederike" für Zerstörung in der Region gesorgt.

