Vorhersage für Bonn und die Region

Bonn/Region. Der Spätsommer will sich noch nicht verabschieden. Nach dem Wochenende wird es auch zum Wochenbeginn noch einmal sonnig und warm. Wie lange bleibt der goldene Oktober noch erhalten?

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2018

Temperaturen bis 30 Grad und ein wolkenloser Himmel: Das Wetter zeigte sich am Wochenende in Bonn und der Region noch einmal von seiner schönsten Seite, zwischen den herbstlich bunten Blättern strahlte mit voller Kraft die Sonne.

Der goldene Oktober bleibt auch zum Wochenbeginn erhalten. Am Montag könnten die Temperaturen erneut die 25-Grad-Marke knacken, dazu scheint wieder den ganzen Tag die Sonne. Von ungemütlichem Herbstwetter auch im Wochenverlauf keine Spur: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird es weiter bis zu 25 Grad warm. Dazu scheint meist die Sonne, nur leichte Wolken sind vereinzelt am Himmel zu sehen.

Etwas kühler wird es den Vorhersagen nach erst am Freitag und dem kommenden Wochenende. Die Temperaturen pendeln sich dann bei 15 bis 20 Grad ein. Doch regnen soll es trotz weiterhin nicht. Der goldene Oktober bleibt uns somit weiter erhalten.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.