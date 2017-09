Bonn und Region

Bonn. Am Wochenende zeigt sich das Wetter unbeständig. Beginnend mit vereinzelten Gewittern am Freitagabend, wird das Wetter in Bonn am Samstag von Regenschauern bestimmt. Der Sonntag verspricht jedoch warm und sonnig zu werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.09.2017

Am Freitagabend soll es laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes ein geringes Gewitterrisiko in der Region geben. Abends und Nachts soll es regnen, im Osten wird es in der Nacht auch Nebel geben. Das Wetter in NRW wird durch die Ausläufer eines Tiefdruckgebietes bestimmt und daher sehr wechselhaft.

In der Nacht zu Samstag und am Samstag selbst kann es zu Regen und teilweisen Gewittern kommen. Dabei klettern die Temperaturen in Bonn am Samstag nicht über 17 Grad. In NRW wird es ähnlich wechselhaft und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad.

Am Sonntag wird es wechselhaft, mit Wolken und Sonnenschein. Die Temperaturen in Bonn können bis zu 19 Grad erreichen. In NRW ist das Wetter ähnlich wie in Bonn, wobei die Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad liegen.

