Wetter-Aussichten für Bonn und die Region

Bonn. Badewetter in einer Woche mit Feiertag - das wünschen sich viele Menschen in NRW. Doch die Temperaturen spielen wohl nicht mit. Es soll nicht wärmer, sondern kühler werden im Westen - und der Himmel zeigt sich überwiegend grau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Sommer, Sonne und Freibadwetter? Das alles dürfte in Nordrhein-Westfalen noch weiter auf sich warten lassen. Zwar sind nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen die meisten geheizten Freibäder bereits Anfang Mai in die Saison gestartet. Badestellen an Seen und Flüssen seien aber mit um die 15 Grad Wassertemperatur noch deutlich zu kalt. Und: Auch die Luft schafft es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in dieser Woche kaum bis 20 Grad.

Die Freibad-Saison in Bonn hat das Duisdorfer Schwimmbad längst eröffnet. Die Badesaison in Bonn startete im Regen. Alle anderen Bäder öffnen am Himmelfahrtstag, Donnerstag, der 30. Mai für die Saison 2019. Fehlen nur noch die 30 Grad Außentemperatur. Die Aussichten auf die neue Woche sind trüb: Der Montag soll es mit Mühe auf 20 Grad schaffen und mit Regen beginnen. Am Dienstag klettert das Thermometer nach DWD-Angaben gerade mal auf 16 bis 19 Grad. Danach zeigt die Tendenz klar nach unten. „Es bleibt leider in den nächsten Tagen unbeständig und wechselhaft. Und es wird stetig kühler“, sagte Meteorologe Markus Winkler.

Am Montag dominieren Wolken und Regen das Wetter in Bonn. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. Für Dienstag zeigt die GA-Wetterkarte noch weniger Sonnenstunden an. Bei höchstens 17 Grad in Bonn ist mit Gewittern zu rechnen.

