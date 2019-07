Messstation in Roleber

Inhaltsverzeichnis 1. Bonn erreicht mit 40,5 Grad den Hitzerekord 2. Was sollte man bei der Hitze beachten?

Bonn. Im Westen Deutschlands werden am Donnerstag wieder Temperaturen jenseits der 40 Grad erwartet. In Bonn-Roleber wurden am Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst 40,5 Grad gemessen - ein Rekord.

40,5 Grad Celsius hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag um 13.20 Uhr in Bonn-Roleber gemessen. Damit ist nach Geilenkirchen am Mittwoch der Hitze-Rekordwert auch in Bonn erreicht. Das Ergebnis sei bislang aber noch vorläufig, so der DWD. Die Höchstwerte werden erst im Laufe des Tages gemessen.

Am Mittwoch um 14.30 Uhr erreichte Bonn bereits den Spitzenplatz auf der Hitze-Karte Deutschlands. Wie der DWD meldete, wurden in Bonn-Roleber zu diesem Zeitpunkt 38,7 Grad gemessen. An keinem Ort war es zu dieser Zeit heißer in Deutschland. Knapp hinter Bonn rangierte Weilerswist mit 38 Grad und Bad-Neuenahr mit 37,5 Grad. Damit waren die Höchstwerte allerdings noch nicht erreicht. Um 16 Uhr wurden dann in Weilerswist 39,5 Grad erreicht. In Bonn-Roleber waren es zu diesem Zeitpunkt 39,4 Grad, meldete der DWD.

Die lokalen Wetterdienste in Bonn kommen gar auf noch höhere Werte. Ob der Deutsche Wetterdienst diese offiziell anerkennt, bleibt jedoch abzuwarten. Laut GA-Wetterstatistiker Klaus Kosack wurde am Mittwoch in Bonn nicht nur der diesjährige Temperaturrekord vom 23. Juli mit 36,2 Grad Celsius übertroffen, sondern auch der heißeste Tag seit 1895 gemessen worden. „Sagenhafte 40,8 Grad Celsius im Schatten zeigte die Quecksilbersäule in Bonn-Endenich um 16.45 Uhr,“ teilte Kosack mit. Das sei der bislang heißeste Tag seit 1895 gewesen.

Zehn Tipps bei Hitze und schwüler Luft Hitze und schwüle Luft machen vielen Menschen zu schaffen. Mit diesen Tipps schaffen Sie es auch durch unangenehme Tage! Foto: Sven Vietense - stock.adobe.com Wer sich wegen der Wärme beim Einschlafen quält, dem empfehlen Experten vor dem Zubettgehen eine kühle, aber nicht zu kalte Dusche. Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen - das bringt dem Körper Abkühlung. Außerdem empfiehlt sich ein leichter, luftiger Schlafanzug aus Naturfasern wie Baumwolle. Sie können Schweiß gut aufnehmen - immerhin schwitzt der Körper nachts einen halben Liter Flüssigkeit aus.

Foto: Oliver Killig/Illustration Wem die schwüle Luft Kopfschmerzen verursacht, der sollte vor allem viel an der frischen Luft sein. Optimalerweise allerdings nicht bloß sitzend - etwas Bewegung ist durchaus wichtig. Ebenfalls wichtig ist die Lebensweise: Rauchen ist ungünstig, regelmäßiges Essen genauso ein Muss wie Entspannung und nicht zu langes Schlafen. "Migränepatienten dürfen zwar spät ins Bett, müssen aber früh wieder raus, weil sich später am Morgen der Biorhythmus schlechter umstellt", so ein Experte.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Generell sollten über den Tag verteilt etwa zweieinhalb bis drei Liter getrunken werden. Ideale Durstlöscher sind Mineralwasser, abgekühlte Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Sie enthalten in der Regel genügend Mineralien, um die ausgeschwitzten Salze wieder zu ersetzen. Zuckerreiche Limonaden verursachen hingegen noch mehr Durst. Vorsicht vor eiskalten Getränken: Sie können Magenbeschwerden verursachen. Zudem muss der Körper mehr arbeiten, um die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu erwärmen. Auf Alkohol sollte besser verzichtet werden. Er weitet die Gefäße, was das Herz noch mehr belastet.

Foto: Martin Schutt Beim Essen gilt: Keine schwere und fette Kost, sondern besser mehrere kleine und leichte Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse.

Foto: DPA An heißen Tagen sollte man besser früh am Morgen lüften. Dann sind die Außentemperaturen noch niedriger, und es dringt weniger Hitze in die Wohnung oder das Haus ein, erklärt die Verbraucherzentrale Berlin. Im Verlauf des Tages werden dann am besten Rollläden, Jalousien und Vorhänge zugezogen. Wer die Wahl hat, sollte die außen angebrachten Verdunkler bevorzugen: Die Sonnenstrahlen, die die Raumluft aufheizen, werden am besten schon abgehalten, bevor sie ins Gebäude eindringen. Zur Not taugt laut Verbraucherzentrale auch ein Tuch, das außen am Fensterrahmen aufgehängt wird. Übrigens: Ein nasses Handtuch oder Laken, das vor das Fenster gehängt wird, erzeugt Verdunstungskälte und senkt auf diese Weise die Raumtemperatur.

Foto: dpa Luftige Kleidung hilft dem Körper, aufgestaute Hitze wieder loszuwerden - auch und gerade in Büros mit fester Kleiderordnung. Kommt der Chef nicht von selbst auf die Idee, können Berufstätige daher ruhig nachfragen, ob sie Krawatte oder Jacke nicht ausnahmsweise ablegen dürfen. Anders ist das bei der Arbeit im Freien: "Wichtig ist, dass Kopf und Oberkörper bedeckt sind. Man sollte eine Kopfbedeckung und ein langärmliges Shirt tragen", sagt Anette Wahl-Wachendorf vom Verband der Werks- und Betriebsärzte.

Foto: DPA Halbe Kraft voraus lautet die Devise bei der Nutzung der Auto-Klimaanlage gerade an heißen Sommertagen. Außerdem sollte man die kalte Luft nicht direkt auf den Körper strömen lassen, rät der Automobilclub von Deutschland (AvD). Sonst drohten Kopfschmerzen oder auch eine Erkältung. Zudem raten die Experten, selbst mit Klimaanlage auf einen ausreichenden Schutz vor Sonneneinstrahlung zu achten, um die Innenraumtemperatur wirksam zu senken. Dazu reichten schon einfache Maßnahmen wie das Anbringen von Schattenspendern an den Seitenscheiben oder - wenn möglich - Parken im Schatten. Wer nicht auf das Autofahren verzichten kann, sollte immer Trinkwasser mitnehmen. Niemals Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen, selbst wenn man nur kurz etwas zu erledigen hat. Die Temperaturen steigen im Auto rasant an und können für die Insassen lebensgefährlich werden.

Foto: Wolfram Kastl/dpa Ventilatoren wirken erfrischend und lassen den Schweiß verdunsten. Hilfreich ist auch ein vor dem Ventilator platzierter Wäscheständer mit nassen Tüchern. Aber Achtung: Auch bei Ventilatoren drohen Nackenverspannungen und Erkältungen, wenn der Körper zu sehr auskühlt.

Foto: dpa Nicht jede sportliche Aktivität ist gesundheitsschädlich. Allerdings sollten längere körperliche Anstrengungen möglichst nicht in die Mittags- und Nachmittagsstunden gelegt werden. Dann ist die Belastung am höchsten. Senioren, Kindern und Menschen mit Kreislaufproblemen ist vom Sport bei Hitze allerdings abzuraten.

Foto: Lukas Schulze Technische Geräte wie Computer sollte man abschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Sie geben Wärme ab und erwärmen die Luft so noch zusätzlich.

„Zugleich wurde der langjährige Tages-Spitzenwert von 38,5 Grad Celsius vom 24. Juli 1911 übertroffen,“ so Kosack. Der neue Spitzenwert liege um 1,6 Grad Celsius höher als die Bonner Höchsttemperatur vom 12. August 2003 mit 39,2 Grad Celsius. Wetterexperte Karsten Brandt vom Bonner Wetterdienst donnerwetter.de hatte in Bechlinghoven sogar 41,2 Grad gemessen.

Nach DWD-Angaben wurde der bundesweite Hitzerekord am Mittwoch in der Stadt Geilenkirchen nördlich von Aachen gebrochen worden. Dort seien 40,5 Grad gemessen worden. Damit sei der bisherige deutsche Allzeitrekord vom 5. Juli 2015 mit 40,3 Grad im bayerischen Kitzingen überboten worden. Auf Platz zwei: Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 39,9 Grad.

Das Ergebnis der Prüfung könnte aber nur kurze Zeit Bestand haben: Die DWD-Experten gehen von weiter steigenden Temperaturen aus. „Es wird noch heißer,“ kündigte ein DWD-Sprecher an. Die Meteorologen gehen davon aus, dass eine Stadt in Nordrhein-Westfalen auf der offiziellen DWD-Hitze-Hitliste die neue Nummer eins werden kann.

Die Region zwischen Kölner Bucht und Niederrhein haben die Fachleute dabei besonders im Blick. Im Rheinland könnte es sogar erstmals drei Tage am Stück 40 Grad heiß werden. „Das wäre eine Sensation und ein Stück deutsche Klimageschichte“, sagt DWD-Sprecher Andreas Friedrich. „Wenn die Modelle Recht haben, werden wir mehrfach den bisherigen Rekord brechen.“

Wetterexperten und Rotes Kreuz warnen

Brandt warnt vor allem vor den langfristigen Effekten: "Durch den Klimawandel wird die Anzahl der Hitzetage in den kommenden Jahren rapide zunehmen. Darauf müssen wir uns vorbereiten." Auch die Stadt Bonn müsse sich besser darauf vorbereiten, ihre Bewohner vor gesundheitsgefährdender Hitze zu schützen.

Auch das Rote Kreuz warnt eindringlich: „Hitzewellen gehören zu den für die Menschheit tödlichsten Naturgefahren, und die von ihnen ausgehende Gefahr wird mit dem Fortschritt der Klimakrise nur noch ernster und verbreiteter werden.“ Geeignete Maßnahmen wären Grünanlagen, begrünte Dächer, autofreie Zonen und weiß bemalte Oberflächen. Die Gefahr sei nicht zu unterschätzen. „Stille Unwetter,“ nennt Karsten Brandt diese Hitzwellen auch. Weil sie sich nicht wie ein Gewitter mit Sturm, Blitz und Donner ankündigen, seien sie so heimtückisch. Vor allem sei die Energieversorgung kritisch, wenn zunehmend Klimageräte betrieben werden müssen, sagt Brandt. Hier müsse ein Umdenken in der Politik stattfinden.

Ursache für das heiße Wetter ist Hoch "Yvonne", das sich zum Wochenbeginn über Deutschland breit macht und zunehmend warme bis heiße Luft von Süden mit sich bringt. Die anhaltende Trockenheit – im Juli gab es erst acht Regentage mit 11 Litern pro Quadratmeter – ließ den Rheinpegel deutlich absinken. Mit 1,90 m Pegelstand liegt er um 1 Meter niedriger als noch am Monatsanfang. In Teilen der Region steigt die Waldbrandgefahr am Freitag bis auf die vierte Stufe.

Hitzetage und tropische Nächte

Während in Randbereichen wie Röttgen, Ückesdorf oder dem Süden von Ippendorf kalte Luft von den Hängen und aus den Seitentälern des Kottenforstes die aufgeheizten Stadtteile erfrischt, staut sich die Hitze etwa in Neu-Tannenbusch, Duisdorf, Beuel, Bad Godesberg und in der Innenstadt.

Dieser sogenannte „Wärmeinseleffekt“ hat in Bonn und der Region mitunter Temperaturunterschiede von fünf bis zehn Grad zur Folge. Allein im Hofgarten können es gefühlt 3 bis 4 Grad kühler sein als auf dem Münsterplatz. Im Siebengebirge, Kottenforst oder am Rheinufer ist die Wärme deutlich erträglicher.

Etwas Abkühlung kann da nicht schaden. Statistisch gesehen ist es im Hochsommer morgens früh um 4 Uhr zwar am kühlsten. Nur sinken die Temperaturen in den nächsten Tagen voraussichtlich kaum einmal unter die 20-Grad-Marke. Fünf mögliche sogenannte Tropennächte am Stück, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen, wären „ein unvorstellbarer Rekord für NRW“, so DWD-Sprecher Friedrich. Mittwochnacht werden die Temperaturen voraussichtlich nicht unter 22 Grad fallen. Donnerstag und Freitag sind sogar 24 Grad als Nachttiefstwert vorhergesagt.

Die Meteorologen sprechen in diesem Fall von „tropischen“ Nächten. Reihen sich mehrere Hitzetage und Tropennächte aneinander, ist die Belastung für den menschlichen Körper dennoch extrem – vor allem Kleinkinder, ältere Menschen und gesundheitlich beeinträchtigte Personen sind gefährdet.

Während die Tage unter der Woche bei eher trockener Hitze noch einigermaßen erträglich sein werden, kippt die Wetterlage zum Wochenende. Freitag und Samstag wird es zwar minimal kühler, bei Temperaturen über 30 Grad drohen dafür Gewitter und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Nach jetzigem Stand sollen die Temperaturen auch in der Folgewoche konstant warm bleiben.