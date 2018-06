Extremwetter legt Pause ein

Sonne satt gab es in den vergangenen Wochen in Bonn und der Region.

Bonn. Das ist Rekord: 26 Tage mit mindestens 25 Grad gab es in Bonn seit dem 8. April. Dabei sorgten große Temperaturschwankungen seit Anfang Juni oft für Gewitter und Starkregen. Mit dem Extremwetter ist es nun vorerst vorbei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2018

Die stabile Wetterlage hat Bonn einen neuen Rekord beschert: Seit dem 8. April gab es in der Bundesstadt schon 26 Sommertage mit Temperaturen von mindestens 25 Grad und mehr. Damit wurde der alte Rekord von 2011 mit 21 Sommertagen überboten. Seit der letzten Maidekade herrscht in Bonn Frühsommerwetter mit 15 Sommertagen und 169 Stunden Sonnenschein. Die großen Temperaturgegensätze sorgten für acht Gewitter mit drei Starkregentagen seit Monatsbeginn. Damit ist das Junisoll an Niederschlägen schon erreicht.

Das Extremwetter der vergangenen Wochen soll nun in ganz Deutschland eine Pause einlegen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der Regen ziehe sich immer mehr zum östlichen Alpenrand zurück. Die schwüle Hitze habe spürbar abgenommen. In Bonn und Region sollen die Temperaturen gleichwohl ab Donnerstag wieder steigen: Bis zu 24 Grad werden erwartet, es kann leichten Regen geben. Für Freitag werden Temperaturen von bis zu 25 Grad mit Sonne und Wolken erwartet.

(mit Material von dpa)