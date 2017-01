Wetter in Bonn und Region

Auch in Rosbach viel in der Nacht zu Dienstag Schnee.

12.01.2017 Bonn. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Bonn und der Region vor starkem Schneefall und schweren Sturmböen am späten Donnerstagabend. In Windeck bleiben deshalb am Freitag die Schulen geschlossen.

Die vom Bonner Wetterdienst "Wetteronline" angekündigten "turbulenten Tage" stehen gemeinsam mit Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor der Tür. Im Rhein-Sieg-Kreis muss von Donnerstag ab 21 Uhr bis Freitag 12 Uhr mit starkem Schneefall von bis zu 30 Zentimetern und Schneeverwehungen gerechnet werden, so der DWD.

Die Gemeinde Windeck hat deshalb beschlossen, den Schulbetrieb am Bodelschwingh Gymnasium, an der Gesamtschule Windeck, an der Real- und Hauptschule sowie aller Windecker Grundschulen am Freitag, 13. Januar, ausfallen zu lassen. Dies teilte das Bodelschwingh Gymnasium sowie die Gemeinde Windeck auf ihren Internetseiten mit. Grund für den Schulausfall seien die erwarteten Verkehrsprobleme. Bereits am Dienstag mussten einige Schulbusse den Betrieb einstellen, da Fahrten bei starkem Schnee und Glätte zu gefährlich wären.

Auch für die Stadt Bonn gab der DWD eine amtliche Warnung für Schneefall heraus. Ab dem späten Donnerstagabend können bis Freitagmorgen zwischen fünf und 15 Zentimetern Schnee fallen. Im Rhein-Sieg-Kreis sowie in Bonn liegt die Schneefallgrenze in tiefster Lage. Außerdem gilt eine Warnung vor Sturmböen, im Rhein-Sieg-Kreis sogar vor schweren Sturmböhen.

Die schönsten Winterfotos in Bonn und der Region Foto: Georg Kluge Winter am Laacher See.

Foto: Peter Haarhaus Schnee am Burgweiher.

Foto: Dr. Gottfried Dietzel Der Schlossgarten der Burg Lüftelberg.

Foto: Dr. Gottfried Dietzel Der nächtliche Schneefall in Meckenheim war nicht besonders ergiebig, doch er reichte aus, um den Schlossgarten der Burg Lüftelberg mit einem kleinen Schneemann zu verzieren.

Foto: Antje Jagodzinski Noch leicht mit Schnee bedeckt ist das Haus Rankenberg.

Foto: Antje Jagodzinski Das Alfterer Schloss

Foto: Antje Jagodzinski Blick auf Brenig

Foto: Antje Jagodzinski Haben ihre Kinder mit dem Schlitten zum Kindergarten gebracht: Agata Krupa (links) und Joana Breucking in Walberberg

Foto: Antje Jagodzinski Mit Spaß dabei: Martina Meckel-Wille aus Alfter befreit den Bürgersteig vom Schnee.

Foto: Antje Jagodzinski Tochter Coralie (5) versucht derweil im Garten, einen Schneemann zu bauen.

Foto: Antje Jagodzinski Helfen ihrem Papa: Marie (5) und Jonas (3) Brück schippen in Alfter kräftig Schnee.

Foto: Silke Heinrich Silke Heinrich und Tochter Jana haben auf dem Schulhof der Grundschule in Hangelar einen Schneemann gebaut.

Foto: Hans-Peter Fuß Das Adam-Schall-von-Bell-Denkmal in Lüftelberg.

Foto: Hans-Peter Fuß Die Alte Mühle in Lüftelberg.

Foto: Hans-Peter Fuß Der verschneite Bahnhof im Kottenforst.

Foto: Marcel Wolber Schnee am Forstweiher in Rheinbach.

Foto: Marcel Wolber Schnee am Forstweiher in Rheinbach.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Ralph Brinkmann Silvestermorgen auf dem Rodderberg.

Foto: Gerog Kluge Winter am Laacher See.

Foto: Dirk Weber Gefrorene Schätze der Natur bei Namur/Belgien.

Foto: Dirk Weber Gefrorener Nebel bei Namur/Belgien.

Foto: Carsten Goetsch Winterlandschaft am Heider See bei Brühl.

Foto: Johannes Dominik Weber Abendstimmung am Rheinufer der Nordbrücke.

Foto: Ingo Schoodt Die Erftaue bei Weilerswist

Foto: Claudia Nikodem Das Foto ist in der Nähe von Burg Blankenberg entstanden.

Foto: Willi Proff Eine dicke Nebelwand liegt über dem Rheintal. Im Hintergrund ist die Eifel zu sehen.

Foto: Claire Landefeld Wunderschöne Winterstimmung am Laacher See.

Foto: Marco Albrecht Ausblick vom Ölberg.

Foto: Claudia Fabri Blick auf die Sieg von der Buisdorfer Seite aus aufgenommen.

Foto: Claudia Fabri An der Sieg.

Foto: Nicole Gröser Aus dem Urlaub in Nesselwang hat Nicole Gröser ihre Bilder vom Alatsee geschickt.

Foto: Marian Lehnberg Marian Lehnberg hat dieses Foto auf der Löwenburg gemacht, mit Blick über den Rhein in Richtung Eifel.

Foto: Nicole Gröser Aus dem Urlaub in Nesselwang hat Nicole Gröser ihre Bilder vom Alatsee geschickt.

Foto: Walter Sprenz Das Foto ist unweit des geplanten Bades der Stadt Bonn im Wasserland aufgenommen worden. Dort steht auf dem Weg vom Bahnübergang zum Sportplatz Wasserland eine Brombeerhecke, dort hat Walter Sprenz das Foto im Halbschatten gemacht.

Foto: Monika Weber Mercedes mit Eisblumen auf der Motorhaube.

Foto: Axel Vogel Spaziergänger bei Rheinbach-Wormersdorf.

Foto: dpa Disteln sind auf einer Wiese mit Raureif bedeckt und werden von der Morgensonne beschienen.

Sollte es in Bonn zum Schneechaos kommen, haben Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern auch hier einen Tag Schneefrei zu ermöglichen, denn: Bei extremen Wetterlagen entscheiden in Nordrhein-Westfalen die Eltern, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist oder nicht. Darauf hat die Bezirksregierung Münster am Donnerstag hingewiesen. Wer wegen Eis und Schnee nicht in die Schule kommen könne, sei unter diesen Bedingungen entschuldigt. In jedem Fall müsse aber die Schule informiert werden. Eine vorhergesagte Wetterlage müsse morgens allerdings auch tatsächlich eingetreten sein - sonst gelte die Ausnahmeregelung von der Schulpflicht nicht.

Auch für den Kreis Euskirchen gab der DWD eine Unwetterwarnung für starken Schneefall und Schneeverwehungen heraus. Dort muss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sogar mit orkanartigen Böen und Neuschnee - ebenfalls bis zu 30 Zentimetern - gerechnet werden.

Im NRW-Vergleich wird im Rheinland noch am wenigsten Schnee erwartet. Doch auch danach soll es winterlich bleiben. Für Freitagnachmittag rechnen die Meteorologen wieder mit Schnee. Am Wochenende herrscht verbeitet Dauerfrost. Erst am Montag wird es freundlicher.

Angesichts der Schneeprognose im Sauerland jubelten die dortigen Liftbetreiber. Sie hoffen sogar auf bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in den nächsten Tagen. Dann könnten auch alle Skigebiete ohne Schneekanonen an den Start gehen, teilte die Wintersport-Arena Sauerland mit.

Langlauf soll dann auch in den Tälern möglich sein. Nach Abklingen der Schneefälle werde direkt gespurt, am Wochenende sollen insgesamt 400 Loipenkilometer zur Verfügung stehen.

Voting: Wie finden Sie den Wintereinbruch?

Schnee, Eis, Minusgrade - für viele Menschen ist das Wetter, das in den nächsten Tagen in NRW erwartet wird, ein Grund für Freude. Endlich mal durch die weiße Landschaft wandern, Schlittenfahren oder mit dem Nachwuchs einen Schneemann bauen. Für andere ist die Aussicht ein Graus: Erhöhte Unfallgefahr, Staus, Eiskratzen und Schnee vor der Haustür räumen.

Zu welcher Gruppe zählen Sie? Verraten Sie es uns in unserem Voting

