Probleme bei der Bahn und auf der Straße

Bonn/Region. Der Sturm sorgt seit dem frühen Morgen für Behinderungen in Bonn und der Region. Mehrere Zugstrecken sind gesperrt, umgestürzte Bäume sorgen für Probleme auf den Straßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2018

Umgestürzte Bäume und Äste sorgen seit Mittwochmorgen für Behinderungen auf den Straßen in Bonn und in den anliegenden Kreisen. Grund ist das Tief "Burglind" mit Sturm- und Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach treten in Bonn und den anliegenden Kreisen bis zum Mittwochnachmittag noch Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde auf.

Die Bonner Polizei hat nach Angaben ihres Sprechers Robert Scholten "gut zu tun". Seit etwa 5.45 Uhr sind die Beamten im gesamten Einsatzgebiet ausgerückt. Auf der L331 in Richtung Ittenbach sind zahlreiche Äste die auf die Straße gefallen, wodurch es zu Behinderungen kommt. Auf der Rauschendorfer Straße in Stieldorf ist ein Baum auf die Straße gekippt, die Eudenbacher Straße in Eudenbach ist aufgrund eines umgestürzten Baumes aktuell gesperrt.

Auf der Hohe Straße in Tannenbusch ist eine Werbetafel auf die Fahrbahn geweht worden, in Duisdorf versperrt ein umgekippter Baum die Josef-Wirmer-Straße. Schwere Unfälle hat es laut Scholten bislang nicht gegeben. Die Polizei Rhein-Sieg ist bislang zu rund 30 Einsätzen ausgerückt. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. In Neunkirchen-Seelscheid-Brackemich ist ein Baum auf ein parkendes Auto gekippt. An vielen anderen Stellen musste die Feuerwehr die Straßen von umgestürzten Bäumen freimachen.

Feuerwehr im Dauereinsatz

Die Bonner Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge "im Dauereinsatz". Rund 100 Einsatzkräfte sind seit dem frühen Morgen ausgerückt, um Bäume und Gegenstände von den Straßen zu entfernen. Bis 7 Uhr rückte die Feuerwehr bereits zu rund 60 Sturmeinsätzen aus. Es sei damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Einsätze im Laufe des Vormittags weiter erhöht, heißt es. Obwohl einige Bäume auch auf Fahrzeuge gestürzt sind, sei in Bonn bislang niemand verletzt worden.

Probleme gibt es auch auf den Autobahnen. Wegen Bäumen, die auf die Straße gekippt sind, ist die Polizei auch an die Autobahn 555 vor dem Kreuz Bonn Nord und an die A59 im Bereich Beuel ausgerückt, so Scholten. Wegen umgestürzter Bäume staute sich zeitweise auch der Verkehr auf der A555 zwischen Köln-Godorf und Wesseling. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, kommt es auf vielen Straßen in und um Köln zu zahlreichen Behinderungen durch Sturmschäden.

Probleme im Bahnverkehr

Der Sturm hat auch Folgen auf den Bahnverkehr in der Region. Die Zugstrecke zwischen Bad Honnef und Unkel ist derzeit gesperrt. Kurz vor dem Honnefer Bahnhof ist die Oberleitung gerissen. Die Busse konnten zeitweise nicht den Venusberg ab Waldau aufgrund von umgestürzten Bäumen nicht anfahren. Die Feuerwehr räumte die Fahrbahnen frei, um die Zufahrten zum Universitätsklinikum freizumachen.

Die Bahnstrecken der Linien 16 und 18 sind getrennt. Grund sind Bäume, die in die Oberleitungen gestürzt sind. Die Linie 16 fährt von Bonn nur bis Rodenkirchen, die Fahrt der Linie 18 endet in Hürth-Hermühlheim.

Die die Deutsche Bahn twittert, kommt es seit etwa 6.30 Uhr aufgrund einer Oberleitungsstörung zwischen Hennef im Siegbogen und Eitorf zu Verspätungen und Teilausfällen. Betroffen sind der RE9, die S12, die S13 und die S19. Die Bahn rät dazu, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Einige Regionalbahnen auf der Pendlerstrecke zwischen Aachen und Herzogenrath fielen laut Bahn wegen eines Baums im Gleisbett aus. Die Regionallinie zwischen Aachen und Düsseldorf musste in beide Richtungen umgeleitet werden.

Der Flugverkehr am Airport Köln/Bonn ist vom Sturm bislang nicht betroffen. Witterungsbedingt kam es bislang zu keinen Ausfällen oder Verspätungen, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Rheinpegel überschreitet erste Hochwassermarke

Durch den Dauerregen steigen auch die Flusspegel – und damit auch die Hochwassergefahr. Vereinzelt könnten bis zu 20 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden fallen, hieß es.

Am Mittwoch könne am Rhein bei Köln die Hochwassermarke I von 6,20 Meter überschritten werden, teilten die Schifffahrtsbehörden mit. Das bedeutet erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr in diesem Bereich. Für die Fahrt stromabwärts gelten dann Geschwindigkeitsbegrenzungen, um die Uferbereiche zu schonen.

In Bonn ist der Rheinpegel ähnlich hoch: Bereits Mitte Dezember hat die Stadt Bonn einen Pegelstand von 6,25 Metern gemessen – den höchsten Stand des Jahres 2017. Danach hat der Pegelstand wieder deutlich abgenommen und lag gegen Jahresende bei rund vier Metern. Seit der Silvesternacht ist der Wasserstand erneut um fast zwei Meter gestiegen. Aktuell liegt dieser im Bonner Bereich zwischen fünf und sechs Metern.

Hochwasser in Bonn Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Bei Dauerregen könnten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kleinere Flüsse und Bäche örtlich über die Ufer treten. Unklar sei noch, wie lange der Regen anhalte. Davon hängt nach Angaben des Schifffahrtsamtes Duisburg-Ruhr ab, ob das Rheinhochwasser weiter steigt.

Bis Donnerstag soll der Kölner Pegel zunächst bis zu sieben Meter erreichen. Die Hochwassermarke II wird bei 8,30 Metern erreicht. Dann wird die Schifffahrt eingestellt. Innerhalb von NRW werden die Hochwassermarken zuerst in Köln wegen der dortigen Enge des Rheinbettes erreicht. (mit Material von dpa)