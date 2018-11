In Bonn und der Region

Bonn/Region. Gute Nachrichten für Freunde des Winters: Am Wochenende kommt die Kälte in Bonn und die Region zurück und sorgt für winterliche Stimmung. Dazu gibt es Sonne satt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2018

Das sonnige Wetter des Donnerstags hält auch am Wochenende an. Der Freitag beginnt bereits nach einer sternenklaren Nacht mit Sonne. Die Temperaturen bewegen sich zwischen fünf und zwölf Grad, fühlen sich aber kühler an.

Am Samstag geht es dann genau so weiter. Allerdings kühlt es sich in der Nacht zu Sonntag weiterhin ab. Die Temperaturen sinken dann auf drei Grad. Wer also am Wochenende durch die kühle Nachtluft zieht, sollte eine dicke Jacke anziehen.

Am Sonntag wird es dann richtig frostig. Erstmals soll dann an diesem Wochenende die Null-Grad-Grenze erreicht werden. Aber über Schnee dürfen wir uns nicht freuen. Denn auch am Sonntag und in der Nacht zu Montag bleiben wir von Wolken verschont. Tagsüber wird es bis zu zehn Grad "warm".

Die neue Woche startet dann immer noch recht freundlich. Diesmal klettern die Temperaturen aber nicht mehr bis in den zweistelligen Bereich hinauf. Im Laufe des Montags können zudem Wolken und Wind hinzukommen.

