Sommerliche Wetteraussichten

Bonn. Die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel. Der Montag könnte Hitzerekorde brechen. Für Dienstag sagen die Wetterdienste Wolken und Abkühlung vorher.

Von Anja Wollschlaeger, 29.05.2017

Es ist heiß am Montag. Die Wetterstation Beuel-Ost misst um 13:45 Uhr 31,9 Grad Celsius, Tendenz steigend. Bis zu 35 Grad Hitze sagte die GA Wetterkarte am Morgen für Bonn vorher. Ob es so heiß wird, bleibt abzuwarten, denn der Himmel ist klar. Selbst die angekündigten Wolken haben sich verzogen.

Die Hitzewelle ist - folgt man den Prognosen - damit aber vorerst an ihrem Scheitelpunkt angekommen. Für Dienstag sehen die Wetterforscher "nur noch" 26 Grad, für Mittwoch 24 Grad in Bonn, vorher. Der Montag könnte der heißeste Maitag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden, so Wetteronline.

Am Dienstag-Vormittag ziehen Wolken auf und schon am Vormittag kann es regnen. Dabei werden während des Tages 24 bis 27 Grad erreicht, nachts kann es auf 12 Grad abkühlen.

Diese Freibäder gibt es in Bonn Foto: Benjamin Westhoff Römerbad Das im Norden von Bonn gelegene Römerbad hat zwei Besonderheiten: Ein großes Wellenbad - es ist das einzige in Bonn - und ein Zehn-Meter-Sprungturm machen das Freibad für Besucher attraktiv. Adresse: Bonn-Castell, Eduard-Spoelgen-Straße 11, 53117 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Horst Müller Melbbad Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen und wird besonders gerne von Studenten besucht. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beach-Volleyball spielen. Adresse: Bonn-Poppelsdorf, Trierer Straße 59, 53115 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Alfred Schmelzeisen Panoramabad Rüngsdorf Die Lage des Rüngsdorfer Schwimmbads ermöglicht einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge. Ein ellipsenförmiger Zehn-Meter-Sprungturm ragt aus der Freibadfläche empor und ein Attraktionsbecken hält einen Strudelbereich sowie eine 27,5 Meter lange Rutsche bereit. Ein größerer Spielplatz stellt außerdem für Kinder eine schöne Gelegenheit zum Spielen dar. Adresse: Bonn-Rüngsdorf, Am Schwimmbad 8, 53179 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintritsspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Barbara Frommann Freibad Friesdorf Das "Friesi", wie es oft genannt wird, ist ein kleineres, aber umso gemütlicheres Schwimmbad. Es bietet neben den gewöhnlichen Becken, also Schwimmer-/Nichtschwimmer- und Planschbecken einen Beach-Volleyballplatz, eine Tischtennisplatte, einen Basketballkorb, eine Torwand und auch kleine Fußballtore zum Kicken. Adresse: Bonn-Friesdorf, Margaretenstraße 14, 53175 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Max Malsch Ennertbad Das Freibad auf Beueler Rheinseite holt mit aufgemalten Papageien, Affen und exotischen Vögeln karibische Stimmung nach Bonn. Es gibt einen Fünf-Meter-Sprungturm und das Nichtschwimmerbecken ist mit Wasserpilzen und Wasserkanonen sowie einer Rutsche versehen. Adresse: Bonn-Pützchen, Holtorfer Straße 40, 53229 Bonn Öffnungszeiten: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Foto: Barbara Frommann Hardtbergbad In Bonn gibt es bislang nur ein einziges kombiniertes Hallen- und Freibad: Das Hardtbergbad. In der Sommersaison interessieren sich viele vor allem für den Freibadbereich. Hier wird mit echtem Nordseesand und ostfriesischen Strandkörben eine wahre Urlaubsstimmung geschaffen. Das Freibad verfügt über eine Wasserrutsche mit einer Länge von stolzen 33 Metern sowie über Wasserpilze und Wasserkanonen im Nichtschwimmerbereich. Ein Beach-Volleyballfeld und ein Sandspielplatz bereichern das Schwimmbad ebenfalls. Adresse: Bonn-Duisdorf, In der Dehlen, 53125 Bonn Öffnungszeiten Freibadteil: montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro

Ursache des Wechselhaften Wetters sind Hochs über Südosteuropa. Sie bringen diese heiße und teilweise zu Gewittern neigende Luftmasse nach Nordrhein-Westfalen. Den Niederrhein und das Münsterland erwarten schon am Montag Gewitter. Hier lesen Sie die aktuellen Unwetterwarnungen.

10 Tipps: So halten Sie der Sommerhitze stand Foto: dpa Viel trinken Trinken! So lautet die oberste Devise. Besonders Wasser und ungesüßte Tees helfen bei dem Wetter. Diese sollten nicht eiskalt sein. Denn kalte Getränke regen den Stoffwechsel an, was wiederum Wärme produziert. Insgesamt sollten es über den Tag verteilt 2 bis 3 Liter Flüssigkeit sein.

Foto: DPA Leichte Kost Verzichten Sie auf fettiges Essen. Ideal sind bei den hohen Temperaturen leichte Speisen wie Obst, Fische oder Salate.

Foto: DPA Eincremen Schon nach wenigen Minuten in der Sonne kann es je nach Hauttyp zu Verbrennungen kommen. Am besten also die Haut mit Sonnencreme kurz eincremen, bevor es in die Sonne geht.

Foto: dpa Körper nicht unnötig belasten Körperliche Anstrengungen sollten über den Tag vermieden werden. Wer trotzdem nicht auf Sport verzichten will, sollte dies in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden tun. Da verkraftet der Körper die Bewegung am besten.

Foto: DPA Der Sprung ins kalte Wasser Der Sprung ins kühle Wasser ist jetzt besonders verlockend. Jedoch sollte der Körper erst langsam an das kältere Wasser gewöhnt werden, damit es aufgrund der Temperaturunterschiede von Wasser und Körper nicht zu Kreislaufproblemen kommt.

Foto: DPA Die richtige Kleidung Bei dem Wetter empfiehlt sich luftige Kleidung, am besten aus Leinen oder Baumwolle. Diese sollte zudem helle Farben haben, denn die reflektieren das Licht besser als dunkle Stoffe. Gegen einen Sonnensticht hilft außerdem eine Kopfbedeckung.

Foto: dpa So bleibt die Wohnung kühl Über den Tag sollten die Fenster geschlossen und die Räume mit Vorhängen oder Rollläden abgedunkelt werden. Am besten sollten die Zimmer morgens einmal komplett durchgelüftet werden.

Foto: dpa Unterarm-Tauchbad Kühlen Sie ihre Unterarme. Tauchen Sie beide Unterarme für wenige Minuten unter kaltes Wasser. So kühlt der Körper ab und der Kreislauf stabilisiert sich.

Foto: dpa Keine eiskalte Dusche So verlockend eine eiskalte Dusche auch sein mag, besser lauwarmes oder kühles Wasser verwenden. Denn durch ganz kaltes Wasser schließen sich die Poren, was die Hitzeabgabe des Körpers erschwert.

Foto: dpa Die kühlende Wärmflasche Ein erfrischender Trick: Wenn Sie Eiswasser in eine Wärmflasche füllen und diese dann bis zum Schlafengehen in den Kühlschrank legen, können Sie damit Beine und Arme kühlen und verschaffen sich eine angenehme Kühlung. Die Flasche sollte jedoch nicht auf den Bauch gelegt werden - dies kann Nierenprobleme verursachen. Eine weitere Möglichkeit ist, sich ein feuchtes Taschentuch auf die Stirn zu legen.

Hitzerekorde fallen 2017 schon im Mai

Der Temperaturrekord vom 17. Mai wurde am schon übertroffen, wie Wetterstatistiker Klaus Kosack mitteilt. Am Samstag beobachtete er den ersten Tropentag des Jahres. 2016 gab es einen solchen erst am 23. Juni. „Tropentage im Mai kommen nicht so häufig vor. Den letzten gab es in Bonn am 24. Mai 2012 mit 30,2 Grad Celsius.“, erläutert Kosack. Noch heißer war es am 27. Mai 2005 mit 32,5 Grad Celsius.

Im westlichsten Landkreis Deutschlands war es am heißesten: Heinsberg-Schleiden hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit 32,9 Grad am Samstag den Hitzerekord des Sonntags aufgestellt. Am zweitheißesten war es in Saarbrücken-Burbach mit 32,7 Grad.

Für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis hatte der Deutsche Wetterdienst am Sonntagnachmittag vor zum Teil schweren Gewittern gewarnt, die mit Blitzschlag, Sturmböen, Starkregen und Hagel einhergehen sollten. Den Verlauf einer Regenfront zeigt unser Regenradar.