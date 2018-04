Wetteraussichten für diese Woche

Bonn/Region. Sommerliche und warme Tage stehen Bonn und der Region bevor. Wir haben die Aussichten, das Pollenwetter und passende Tipps für die nächsten Tage.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.04.2018

Der Frühling legt noch einmal kräftig zu und beschert uns im April schon die ersten Sommertage des Jahres. Stieg das Thermometer am Montag und Dienstag schon über die 20-Grad-Marke, werden für Mittwoch und Donnerstag für Bonn und die Region schon 28 beziehungsweise 30 Grad vorhergesagt. Die Chancen stehen somit sogar gut, dass dieser April der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden kann.

"Hoch Norbert bringt uns den Sommer. Aus Südwesteuropa kommt sehr warme Luft zu uns nach Deutschland. Verbreitet wird im Verlauf der Woche die 25-Grad-Marke überschritten, ab Donnerstag ist entlang des Rheins sogar das Erreichen der 30-Grad-Marke möglich. Das wäre dann der erste Hitzetag des Jahres", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Auch das Wochenende soll warm bleiben, mit bis zu 24 Grad aber ein paar Grad kühler als noch am Freitag. Die Sonne wird dann wegen ein paar Wolken etwas seltener zu sehen sein. Regen ist erst einmal aber nicht angesagt. Frühestens in der kommenden Woche kann es wieder nass werden. Dann soll auch das typische Aprilwetter wieder zurückkommen - inklusive kühlerer Temperaturen.

Pollenwetter und Sonnenschutz

Neben den vielen schönen Seiten des warmen Wetters seien an dieser Stelle auch die weniger schönen genannt: Der Pollenflug nimmt bei diesem sonnigen und warmen Wetter wieder sehr hohe Werte an und Millionen von Allergikern juckt es dann wieder in der Nase (Zehn Tipps gegen Heuschnupfen). Im Rheinland rechnet man in den kommenden Tagen mit einer besonders hohen Konzentration an Birkenpollen.

Fragen und Antworten zum Thema Pollen Allergie oder Grippe? Damit die Anzeichen einer Pollenallergie richtig gedeutet und nicht mit einer Grippe verwechselt werden, könnte ärztlicher Rat helfen, empfiehlt die Stiftung Deutscher Pollendienst. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, den aktuellen Pollenflug zu erheben und die Pollenflugvorhersage bundesweit zu verbreiten.

Was hilft gegen die Allergie? Bei geringen Beschwerden sei eine Kochsalzlösung hilfreich. Bei stärkeren Symptomen könnten Medikamente helfen. „Antihistaminika können Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, weiterhelfen. Sie verhindern die Ausbreitung von Histamin im Körper“, erklärt Karl-Christian Bergmann, Allergologe an der Berliner Charité und Vorsitzender der Stiftung Deutscher Pollendienst. Der Botenstoff Histamin lasse die Nasenschleimhaut anschwellen und bewirke, dass sie vermehrt Sekret absondere.

Wo kann ich den Pollen entkommen? Wirklich pollenfrei seien nur wenige Regionen: Auf hoher See ganzjährig oder ab Ende Juli in den Alpen genießen Allergiker pollenfreie Zeiten. „Der Urlaub an der Nord- oder Ostseeküste kann für Betroffene auch eine Erholung sein, jedoch sollte man immer die Windrichtung im Auge behalten. Bei Landwind kann die Beschwerdefreiheit ein schnelles Ende nehmen“, warnt Bergmann.

Was mache ich, wenn ich draußen arbeite? Berufliche Konsequenzen hat die Pollensaison vor allem für Menschen, die an der frischen Luft arbeiten - denn sie sind den Allergenen ständig ausgesetzt. Da geht es oft nicht ohne Spray und Tabletten, es müssen nur die richtigen sein. Schließlich sollen die Medikamente nicht nur die Symptome abstellen, sagt Anette Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Verbandes der Werks- und Betriebsärzte: "Bei Kraftfahrern und Leuten, die schwere Maschinen bedienen, kommt natürlich noch hinzu, dass die durch Anti-Allergika nicht müde sein dürfen."

Soll ich während der Allergie Sport machen? Vorbeugend kann Sport gegen die Allergie helfen. Gerade Ausdauersport kann Nebenwirkungen wie Luftnot oder Kurzatmigkeit entgegenwirken, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP). Dabei wird auch die Atemmuskulatur trainiert. Allergiker sollten in dieser Phase allerdings keine Spitzenleistungen von sich erwarten und Tempo rausnehmen, wenn sie außer Atem sind.

Kann ich mit der Allergie Autofahren? Von April bis August ist die Pollensaison auf ihrem Höhepunkt. Das ist für Betroffene nicht nur unangenehm, sondern kann im Straßenverkehr richtig gefährlich werden. Denn wer etwa beim Niesen die Augen zumachen muss, fährt in einer Sekunde bei Tempo 100 circa 28 Meter blind, teilt der Tüv Süd mit. Die Autofahrer sollten Schiebedach und Fenster schließen und auf einen regelmäßig gewechselten Pollenfilter für den Inneraum achten. Im Schatten von Bäumen zu parken, sollten anfällige Autofahrer wegen herabfallender Pollen ebenfalls vermeiden. Es könne auch helfen, seine Jacke vor dem Einsteigen in den Kofferraum zu legen, um Pollen nicht mit nach drinnen zu nehmen.

Bei Esche geht man von einer mittleren bis hohen Belastungsintensität aus. Sonnenbrand kann im April ebenfalls ein Thema sein. Daher sind Sonnencreme und Sonnenschutz, besonders zur Mittagszeit, unverzichtbar.