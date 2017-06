Wetter in Bonn und Region

Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen und wird besonders gerne von Studenten besucht. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beach-Volleyball spielen.

Adresse: Bonn-Poppelsdorf, Trierer Straße 59, 53115 Bonn

Öffnungszeiten:

montags bis freitags: 6.30 Uhr bis 20 Uhr

samstags und sonn-/feiertags: 11 Uhr bis 20 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 4 Euro

Kinder und Jugendliche (Von 7 bis 18 Jahren): 2,50 Euro