Wetter in Bonn und Region

Bonn/Region. Die Hitze der letzten Tage hat sich in Bonn und der Region angestaut. Die Kombination aus zunehmender Luftfeuchtigkeit und der sich annähernden Kaltfront heißt nichts Gutes: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter bis n die Nacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2017

Am Donnerstagnachmittag haben die ersten Gewitter Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis erreicht. Zuerst kam es im östlichen Rhein-Sieg-Kreis zu Starkregen und Sturmböen, ehe die Gewitterfront auch Bonn erreichte. Weiterhin besteht gebietsweise bis in die Nacht zum Freitag hinein die Gefahr schwerer Gewitter.

Nach der extremen Hitze der letzten Tage ist der sich ankündigende Regen sicherlich nicht nur für den Menschen eine Wohltat. Auch Pflanzen und Tiere können Wasser nachtanken. Denn mit der Hitze ist auch die Gefahr von Waldbränden in der Region, gestiegen.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Auch im Rest Deutschlands kam es zu schweren Unwettern. Aufgrund des heftigen Unwetters in Norddeutschland sind Bäume auf die Oberleitungen gekippt und die Deutsche Bahn musste den Zugverkehr weitgehend eingestellen.

10 Tipps: So halten Sie der Sommerhitze stand Foto: dpa Viel trinken Trinken! So lautet die oberste Devise. Besonders Wasser und ungesüßte Tees helfen bei dem Wetter. Diese sollten nicht eiskalt sein. Denn kalte Getränke regen den Stoffwechsel an, was wiederum Wärme produziert. Insgesamt sollten es über den Tag verteilt 2 bis 3 Liter Flüssigkeit sein.

Foto: DPA Leichte Kost Verzichten Sie auf fettiges Essen. Ideal sind bei den hohen Temperaturen leichte Speisen wie Obst, Fische oder Salate.

Foto: DPA Eincremen Schon nach wenigen Minuten in der Sonne kann es je nach Hauttyp zu Verbrennungen kommen. Am besten also die Haut mit Sonnencreme kurz eincremen, bevor es in die Sonne geht.

Foto: dpa Körper nicht unnötig belasten Körperliche Anstrengungen sollten über den Tag vermieden werden. Wer trotzdem nicht auf Sport verzichten will, sollte dies in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden tun. Da verkraftet der Körper die Bewegung am besten.

Foto: DPA Der Sprung ins kalte Wasser Der Sprung ins kühle Wasser ist jetzt besonders verlockend. Jedoch sollte der Körper erst langsam an das kältere Wasser gewöhnt werden, damit es aufgrund der Temperaturunterschiede von Wasser und Körper nicht zu Kreislaufproblemen kommt.

Foto: DPA Die richtige Kleidung Bei dem Wetter empfiehlt sich luftige Kleidung, am besten aus Leinen oder Baumwolle. Diese sollte zudem helle Farben haben, denn die reflektieren das Licht besser als dunkle Stoffe. Gegen einen Sonnensticht hilft außerdem eine Kopfbedeckung.

Foto: dpa So bleibt die Wohnung kühl Über den Tag sollten die Fenster geschlossen und die Räume mit Vorhängen oder Rollläden abgedunkelt werden. Am besten sollten die Zimmer morgens einmal komplett durchgelüftet werden.

Foto: dpa Unterarm-Tauchbad Kühlen Sie ihre Unterarme. Tauchen Sie beide Unterarme für wenige Minuten unter kaltes Wasser. So kühlt der Körper ab und der Kreislauf stabilisiert sich.

Foto: dpa Keine eiskalte Dusche So verlockend eine eiskalte Dusche auch sein mag, besser lauwarmes oder kühles Wasser verwenden. Denn durch ganz kaltes Wasser schließen sich die Poren, was die Hitzeabgabe des Körpers erschwert.

Foto: dpa Die kühlende Wärmflasche Ein erfrischender Trick: Wenn Sie Eiswasser in eine Wärmflasche füllen und diese dann bis zum Schlafengehen in den Kühlschrank legen, können Sie damit Beine und Arme kühlen und verschaffen sich eine angenehme Kühlung. Die Flasche sollte jedoch nicht auf den Bauch gelegt werden - dies kann Nierenprobleme verursachen. Eine weitere Möglichkeit ist, sich ein feuchtes Taschentuch auf die Stirn zu legen.

Die Unwettergefahr dauert bis in die Nacht zum Freitag an. Die Abkühlung hält allerdings nicht lange an. Bereits am Freitag steigt das Thermometer wieder auf 26 bis 29 Grad.