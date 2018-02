Wettervorhersage zum Wochenende

Bonn/Region. Der Januar war ungewöhnlich warm, dunkel und reich an Niederschlägen. Der Februar beginnt dagegen deutlich kühler. Ab heute kehrt der Winter zurück nach Bonn und die Region und auch mit Frost und Schnee muss gerechnet werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.02.2018

Glitzernde Eiskristalle und eine weiße Schneedecke - das gab es in diesem Winter bisher fast ausschließlich im Bergland. Doch in der kommenden Woche könnte sich der Winter auch im deutschen Flachland ausbreiten, prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Zunächst allerdings sorgt das Tief "Kari" weiterhin für nass-kalte Witterung mit polarer Meeresluft. Zum Wochenende dürfte sich der Wind buchstäblich drehen und kalte Luft aus Osteuropa mit sich bringen. Sibirische Kälte droht dann zwar nicht, aber es wird deutlich kühler. So sinken die Temperaturen in der Region auf null bis sechs Grad. In der Nacht auf Samstag kann es in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zu Frost kommen.

Bereits ab Donnerstag steigt in der Region zudem die Wahrscheinlichkeit für Schneeregen und Schnee. In der Nacht auf Sonntag können die Temperaturen auch in Bonn auf unter null Grad fallen. In Teilen des Rhein-Sieg-Kreises fallen die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad. Eine echte Winterpracht können die Experten allerdings nicht versprechen.

Die wichtigsten Antworten zum Thema Winterdienst Muss ich als Mieter in jedem Fall räumen? Räumen und streuen müssen Mieter nur, wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Es reicht nicht aus, dies lediglich in der Hausordnung zu regeln. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm (Az.: 9 U 38/12) ist es auch nicht ausreichend, wenn der Vermieter einen "Schneeräumplan" aufstellt und in die Briefkästen der Mieter wirft.

Kann ich mir die Aufgabe mit meinen Nachbarn teilen? Sind Bewohner eines Mehrfamilienhauses laut Mietvertrag zum Winterdienst verpflichtet, müssen sie sich beim Schneeräumen abwechseln. Dies sollte auch im Mietvertrag festgelegt werden. Beim Winterdienst müsse beispielsweise eine Regelmäßigkeit und Reihenfolge festgelegt werden, erklärt Heilmann. Andernfalls sei dieser Teil des Vertrags möglicherweise nicht wirksam.

Muss ich mir selbst eine Schneeschippe und Streumaterial kaufen? Nein. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes ist es Aufgabe des Vermieters, Geräte und Material zur Verfügung zu stellen. Außerdem muss er regelmäßig kontrollieren, ob ordnungsgemäß geräumt und gestreut wurde. "Das OLG Hamm hat entschieden, dass eine monatliche Kontrolle nicht ausreicht", erklärt Julia Wagner vom Eigentümerverein Haus & Grund Deutschland. Danach ist eine Kontrolle von zwei bis drei Mal in der Woche erforderlich. Ansonsten haftet der Vermieter unter Umständen.

Muss ich bei starkem Schneefall auch die ganze Nacht räumen? Nein. Geräumt werden muss nicht rund um die Uhr. Geleistet werden muss der Winterdienst werktags in der Regel von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr. Bei starkem Schneefall muss aber nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Zweifel mehrmals am Tag geräumt und gestreut werden (Az.: VI ZR 49/83). Bei Glatteisbildung besteht zudem sofortige Streupflicht.

Welche Wege müssen denn geräumt werden? In welcher Breite man den Gehweg vor dem Haus räumen muss, legen in der Regel die Gemeinden fest. Gefegt und gestreut werden müssen meist der Bürgersteig, der Hauseingang sowie die Wege zu Mülltonnen und Garagen. Die Gehwege vor dem Haus müssen auf einer Mindestbreite von einem Meter vom Schnee befreit werden. Zwei Fußgänger mit Kinderwagen oder Einkaufstaschen müssen aneinander vorbeigehen können. An Hauptverkehrs- und Geschäftsstraßen sollte ein 1,5 Meter breiter Streifen geräumt werden. Für Wege zu Mülltonnen oder Garagen gilt eine Mindestbreite von einem halben Meter.

Muss ich wegen der Räumpflicht bei Schneefall meinen Urlaub absagen? Nein, aber wer in den Urlaub fährt oder aus Krankheitsgründen keinen Schnee schippen kann, sollte darauf achten, dass die Räumpflichten weiterhin erfüllt werden. Gleiches gilt, wenn der Mieter tagsüber arbeitet und nicht da ist. Am einfachsten sei es, Nachbarn oder Bekannte zu fragen, ob sie die Dienste übernehmen, rät Heilmann. Denn grundsätzlich gilt: Stürzt ein Passant aufgrund von Eis und Schnee vor einem Haus, kann er Schadenersatz und Schmerzensgeld geltend machen. Im Schadensfall könnten Forderungen im Zweifel an den Mieter weitergeleitet werden, erklärt Heilmann.

Was passiert, wenn die Vertretung ausfällt? Wer nicht kontrolliert, ob die Vertretung den Pflichten nachkommt, muss Schäden unter Umständen selber zahlen. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg hervor (Az.: 1 U 77/13). Fällt die Vertretung aus, weil sie sich etwa ein Bein gebrochen hat, muss für weiteren Ersatz gesorgt werden. Kommt dennoch jemand zu Schaden, reguliert die private Haftpflichtversicherung etwaige Ansprüche des Geschädigten, erklärt der Bund der Versicherten. Besteht kein Versicherungsschutz, haftet der Schadensverursacher unter Umständen mit seinem gesamten Vermögen.

Müssen auch Spielstraßen geräumt werden? In einer verkehrsberuhigten Straße genügt es nicht, wenn Anlieger nur einen Mittelstreifen von Schnee und Eis befreien. Die Teile der Straße, die bevorzugt von Fußgängern genutzt werden, müssten ebenfalls gestreut werden. Verletzt sich ein Passant auf nicht geräumten Abschnitten, ist ein Schmerzensgeld angemessen, entschied das Kammergericht Berlin (Az.: 4 U 57/16). Darauf weist die Zeitschrift "Das Grundeigentum" (Nr. 22/2017) des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin hin.

Wer haftet bei einem Unfall auf ungeräumtem Wegen? Rutscht ein Passant auf einem nicht geräumten Weg aus und verletzt sich, können Ersatzansprüche auf denjenigen zukommen, der die Streupflicht hatte. Hier ist nach Ansicht der Verbraucherschützer eine private Haftpflichtversicherung sinnvoll. Sie versichert Personen-, Sach-, und Vermögensschäden. Kommt es zu Schadenersatzansprüchen, kommt der Versicherer nicht nur für den Schaden auf. Er schützt auch vor unberechtigten Forderungen. Ein Schadensfall muss dem Versicherer immer so schnell wie möglich, spätestens aber innerhalb einer Woche gemeldet werden.

Bereits vor zwei Wochen hatte ein Wintereinbruch für weiße Landschaften und Verkehrschaos in Bonn und der Region gesorgt:

Schneefall in Bonn und der Region Foto: Frank Homann Die Winterlandschaft vom Siebengebirge aus.



Foto: Frank Homann Das schneebedeckt Plateau am Drachenfels.

Foto: Axel Vogel Schnee in Niederbachem.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Marcel Wolber Die B56 in Richtung Bonn.

Foto: Christof Schmoll Stau auf der B 507 im Wahnbachtal.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Sebastian Knauth Schnee in Bornheim-Roisdorf

Foto: Sebastian Knauth Schnee in Bornheim-Roisdorf.

Foto: Sebastian Knauth Schnee in Bornheim-Roisdorf.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel

Foto: Gundolf Reichert Die Mitarbeiter von bonnorange verrichteten ihre Arbeit, wie hier in Dottendorf, im dichten Schneefall.

Foto: Christof Schmoll Die B56 zwischen Much und Seelscheid nach Eintreffen des Streudienstes.

Foto: Christof Schmoll Bergung eines PKW auf der B 507 bei Pohlhausen.

Foto: Christof Schmoll Auf der Wahnbachtalstrasse (L189) rutschte am Mittwochmorgen ein 12-Tonner in einer Kurve in den Graben.

Foto: Christof Schmoll Auf der L 317 in Eitorf-Rankenhohn rutschte ein Lastwagen in die Leitplanke.

Foto: Christof Schmoll Auf der L 317 in Eitorf-Rankenhohn rutschte ein Lastwagen in die Leitplanke.

Foto: Christof Schmoll Auf der L 352 in Much-Hohn landete ein Auto im Seitengraben. Verletzt wurde niemand.

Foto: Christof Schmoll Die B 56 musste in Höhe Much-Huven komplett gesperrt werden.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Axel Vogel Blick vom Rodderberg aus.

Foto: Christof Schmoll Im Wahnbachtal staut sich aufgrund der Witterungsbedingungen der Verkehr.

Foto: Klaus Elsen Der Schnee verwandelte die Wiesen rund um Eitorf in eine weiße Winterlandschaft.

Foto: Axel Vgel Schneebedeckt waren auch die Straßen in Niederbachem.

Foto: Hans-Peter Fuß In Röttgen staut sich der Verkehr aus Meckenheim kommend in Richtung Bonner Innenstadt.

Foto: Christof Schmoll Ein LKW landete auf der L189 im Graben.

Foto: Christof Schmoll Ein LKW landete auf der L189 im Graben.

Foto: Sebastian Knauth Im Zugverkehr wie hier in Roisdorf gab es witterungsbedingt kaum Einschränkungen.

Foto: Andreas Dyck Eine dünne Schneedecke setzte sich auch auf die Häuser in Bonn.

Foto: Marcel Wolber In Rheinbach ist am Mittwochmorgen Schnee gefallen.

Foto: Marcel Wolber Wer am Morgen mit dem Auto fährt, musste wie hier in Rheinbach etwas mehr Zeit einplanen und erst das Auto freimachen.

Foto: Marcel Wolber In Rheinbach sorgte der Schnee für weiße Gärten.

Foto: Markus Muß In Bonn und den umliegenden Kreisen ist am Mittwoch Schnee gefallen.

Foto: Marcel Wolber Leicht mit Schnee bedeckt waren am Mittwochmorgen die Wege und Wiesen in Rheinbach.

Auch im Rest des Landes wird es zunehmend kalt. Über sechs Grad kommen die Temperaturen am Wochenende nicht hinaus, häufig sollen sie um den Gefrierpunkt liegen, und oberhalb von 400 Meter erwarten die Meteorologen auch tagsüber leichten Dauerfrost. Zumindest gebietsweise ist am Freitag auch im Flachland vorübergehend Schnee möglich.

In der Nacht zum Montag könnte es dann zum Auftakt einer frostigen Periode kommen: Es wird bis zu minus fünf Grad kalt, im höheren Bergland sogar bis etwa minus zehn.

Mehr Informationen zum Wetter und die weiteren Aussichten gibt es unter www.ga-bonn.de/wetter, aktuelle Wetterwarnungen gibt es hier.

(Mit Material von dpa)