Aktion für das GA-Weihnachtslicht

Bonn. Ganz im Zeichen der Aktion Weihnachtslicht stand am Freitagabend der Posttower. Weithin sichtbar leuchtete die rund 150 Meter hohe Kerze als Zeichen des Weihnachtslichts und Symbol der Barmherzigkeit.

Von Anke Vehmeier, 01.12.2017

"Die Deutsche Post DHL unterstützt das GA-Hilfswerk seit vielen Jahren mit verschiedenen Aktionen, dafür bedanken wir uns sehr", sagt Bernd Leyendecker, Vorsitzender des Vereins Weihnachtslicht.

Wer die Flamme der Solidarität für die große Spendenaktion zugunsten bedürftiger Senioren in Bonn und der Region verpasst hat oder noch einmal sehen möchte, hat dazu am Samstagabend Gelegenheit. Sie erstrahlt von 20 Uhr bis Mitternacht in leuchtenden Farben auf dem elfthöchsten Gebäude Deutschlands.