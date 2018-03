Himmel und Erde

Mit bequemen Sofas, Sitzlandschaften, Deckchairs, Beistelltischen und Servicewagen wird die Terrasse zum Treffpunkt des Sommers.

Von Gabriele Immenkeppel, Martina Sondermann, 21.03.2018

Großzügige Sitzflächen, perfekt abgestimmte Kissen, weiche Polster, schöne Accessoires: Elegant und heimelig präsentiert sich nicht mehr nur die Relaxecke im heimischen Wohnzimmer. Bequeme aber dennoch stilvolle Loungemöbel haben den lässigen Einrichtungstrend längst hinaus in den Garten, auf die Terrasse oder den Balkon getragen. Zumal die neuen Outdoor-Möbel in Design und Funktionalität nicht weniger attraktiv sind als das Mobiliar für den Innenbereich.

Für jeden Geschmack und für jeden Anspruch gibt es Einzelteile oder Kombinationen. Die Auswahl reicht von klassischen Sesseln über bequeme Sofas sowie Sitzlandschaften, Deckchairs, Beistelltische und Servierwagen bis hin zu trendigen Hockern und passenden Tischen. So wird der Garten vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst hinein zu einem Treffpunkt für Freunde und Familie. Neben ausgefallenen Liegeinseln und Sofabetten werden hauptsächlich klassische Formen gewählt. Lagen bis vor kurzem kubisch gestaltete Möbel im Trend, findet man in jüngster Zeit zusätzlich filigrane Formen im Retrostil.

„In dieser Gartensaison sind insbesondere Loungemöbel in moderner, heller Optik im Trend“, weiß Heidrun Lingemann von „Knauber Freizeit“. Dass die aktuellen Modelle wesentlich filigraner und platzsparender sind als noch im vergangenen Sommer, freut insbesondere Besitzer von kleinen Wintergärten oder auch Miniterrassen. Die klappbaren Sessel und Tische einiger Hersteller sind außerdem ideal für den Balkon. „Mittlerweile sehen die Modelle so hochwertig aus, dass man sie ohne Probleme auch für die Innenraumgestaltung nutzen kann“, meint die Expertin. „Optisch gibt es kaum noch Unterschiede.“

Das beobachtet seit geraumer Zeit auch Andreas Bläser von „FRUI Gartenmöbel“ in Bornheim. „Die Übergänge zwischen innen und außen verschmelzen immer mehr zu einer stimmigen Einheit“, so der Fachmann. „Der Wunsch nach einem grünen Wohnzimmer ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies zeigt sich auch in der großen Beliebtheit von Loungemöbeln“, ergänzt er. Dabei würden Kunden Wert auf variable Module, die Verwendung hochwertiger Materialien sowie eine professionelle Verarbeitung legen. „Denn das garantiert höchsten Komfort und eine lange Lebensdauer“, erklärt er. Dies bestätigt auch Léa Müller-Blot vom Wachtberger Fachgeschäft „Jardeco“. „Wie auch das Grillen viel mehr zelebriert wird, ist auch die Nachfrage nach hochwertigen Sitzgelegenheiten im Außenbereich, beispielsweise für den Aperitif oder zur Entspannung nach dem Essen gestiegen“, sagt sie.

Ein Grund dafür ist sicher auch der große Fortschritt in der Entwicklung von Materialien. Polyrattan ist im Outdoor-Bereich nicht mehr wegzudenken. Im Gegensatz zu natürlichem Rattan ist Polyrattan ein künstlich hergestelltes Flechtmaterial. In aufwendiger Handarbeit werden Stränge aus hochwertigem Polyethylen um ein Gerüst aus Aluminium oder Eisen gewickelt. Optisch sind die synthetischen Fasern von dem Naturprodukt fast nicht zu unterscheiden. Polyrattan punktet jedoch mit leichter Pflege sowie Wetterbeständigkeit. „Auch die hohe UV-Beständigkeit der Stoffe ist ein gutes Argument“, so die Expertin aus Wachtberg. Ihre Kunden favorisieren klassische Designs sowie natürliche Farben. Denn auch bei schlechtem Wetter wolle man einen ansprechenden Blick vom Wohnzimmer aus in den Garten genießen. Ergänzt wird die Lounge gerne durch farbige Einzelteile. „Mobile Lösungen wie beispielsweise Sitzsäcke sind immer ein Thema“, ergänzt Léa Müller-Blot.