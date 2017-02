Verkehr in Bonn

Bonn. Die Hauptverkehrsstraßen in Richtung Bonner Innenstadt sind am Mittwochmorgen dicht. Vor allem auf der B 56 muss mit einer langen Wartezeit gerechnet werden.

22.02.2017

Wer am Mittwochmorgen mit dem Auto in Bonn unterwegs ist, muss sich in Geduld üben. Sowohl auf der Bornheimer Straße Richtung Innenstadt, wie auch auf dem Wittelsbacherrring Richtung Viktoria Brücke (B 56) und auf der Kölnstraße nahe Kaiser-Karl-Ring kommt es zu ungewöhnlich langen Staus.

Da der Polizei keine Meldungen über größere Unfälle vorliegen, erklärt ein Mitarbeiter der Polizeileitstelle Bonn die lange Wartezeit mit dem erhöhten Straßenverkehr am Morgen. Nur auf der Reuterstraße, wo sich die Autos von der Autobahnabfahrt Poppelsdorf Richtung Meckenheimer Allee stauen, gab es einen kleinen Unfall mit geringem Sachschaden. (ga)