Rechte und Pflichten im Straßenverkehr

In einem konkreten Fall, von dem die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berichtete, parkte eine Frau ihr Auto in einer Straße und flog in den Urlaub.

Einen Tag später stellte ein Umzugsunternehmen am Vormittag ein mobiles Halteverbotsschild auf, das drei Tage später vom Morgen an gelten sollte. Am Nachmittag des dritten Tages wurde das Auto der Frau abgeschleppt.

Die Kosten hatte die Halterin zu tragen, wie das Gericht im Urteil bestätigte.