Engpässe und Verkehrsbehinderungen

Meckenheim/Bonn. Aufgrund diverser Bauarbeiten in den vergangenen Wochen und Monaten ist die A565 regelmäßig ein Nadelöhr und sorgt für Verkehrsbehinderungen. Am Wochenende gibt es erneut Sperrungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2018

Ab Freitag kommt es erneut zu Sperrungen und Engpässen auf der A565. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Am Freitag werden von 10 bis 17 Uhr Fahrbahnschäden zwischen den Anschlussstellen Meckenheim-Nord und Bonn-Hardtberg in Fahrtrichtung Siegburg/Köln repariert. In diesem Zeitraum ist nur eine Spur befahrbar.

Ebenfalls am Freitag, beginnend ab 20 Uhr bis einschließlich Montag 5 Uhr, wird im Autobahnkreuz Meckenheim auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Koblenz die Fahrbahn erneuert. Auch hier steht für die Dauer der Sanierungsarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Es muss mit Verkehrsverzögerungen und längeren Fahrzeiten gerechnet werden.