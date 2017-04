A3 wird heute doch nicht gesperrt

Bonn. Von Dienstag- bis Mittwochabend sollte die Anschlussstelle Siebengebirge der A3 für den Verkehr gesperrt sein. Nun wird sie aber doch offen bleiben. Dafür wird es im Autobahndreieck Sankt-Augustin-West eng.

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten hätte die Anschlussstelle der A3 in Richtung Köln von Dienstagabend, 18. April, bis Mittwochabend, 19. April, gesperrt werden sollen. Wegen des schlechten Wetter finden die Arbeiten nun doch nicht an diesem Abend statt und die Strecke bleibt befahrbar.

Ein neuer Termin für die Arbeiten steht noch nicht fest.

Am Mittwochmorgen, 19. April, kommt es zwischen 4 und 16 Uhr zu Engpässen im Autobahndreieck Sankt-Augustin-West, auf der Verbindung der A560 und der A59 in Fahrtrichtung Bonn. Auf 250 Metern steht nur ein Fahrstreifen zu Verfügung, da in diesem Abschnitt die Leitplanken erneuert werden. Grund hierfür ist, dass Unfallschäden beseitigt werden müssen.