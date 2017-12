Verbindungen an Weihnachten

Bonn. An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr fahren die Buslinien der SWB in Bonn nach einem Sonntags- oder Sonderfahrplan. Wir geben einen Überblick.

Von Anja Wollschlaeger, 13.12.2017

An Heiligabend fahren die Busse und Bahnen der Stadtwerke bis 19.30 Uhr nach einem Sonntagsfahrplan. Danach starten die Nachtbuslinien. Die Busse der N1 bis N10 fahren dann stündlich ab Bonn Hauptbahnhof zur Minute 35 bis zur letzten Fahrt um 4:35 Uhr.

Die Stadtbahnlinie 18 fährt ab 15 Uhr stündlich zur Minute 8 in Richtung Köln. Die Linie 68 startet zur Minute 38 in Richtung Bornheim. Die Linie 16 fährt ab etwa 15 Uhr stündlich und sechs Minuten früher als gewöhnlich nach Bad Godesberg.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr gilt der Sonntags- und Feiertagsfahrplan zum Teil mit Einschränkungen. An Silvester, 31. Dezember, fahren alle Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Der letzte Nachtbus fährt um 4.35 Uhr ab dem Bonner Hauptbahnhof ab. Die Stadtbahnlinie 16 fährt Silvester einen Zusatzfahrplan zwischen Köln und Bonn. Wie die einzelnen Linien fahren, können Sie in dieser Übersicht nachlesen.

Schon jetzt weisen die SWB darauf hin, dass die Kennedybrücke in der Silvesternacht aus Sicherheitsgründen gesperrt werden könnte.

Über die Fahrplanauskunft können Fahrgäste erfahren, ob die gewünschten Linien von diesen Einschränkungen betroffen sind. Die SWB Bus und Bahn-ServiceCenter Cassius Bastei und Bad Godesberg sowie die Servicestellen Bertha-von-Suttner-Platz und Zentraler Omnibusbahnhof sind an Heiligabend und Silvester geschlossen.

Auch die RSVG haben einen Sonderfahrplan für die Feiertage aufgelegt. Hier gilt: Am 24. Dezember fahren die Linienbusse wie an Sonntagen mit einigen Einschränkungen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr fahren die Linienbusse wie an Sonntagen. Die Taxibuslinien werden an Silvester nur bis 16 Uhr bedient. Einige Linien bieten in der Silvesternacht Zusatzfahrten an. So startet der letzte Bus um 4.40 Uhr ab Lülsdorf Kirche.