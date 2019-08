Lange Staus

Bonn. Auf der Reuterstraße in der Bonner Südstadt geht es am Freitag nur langsam voran. Dies wird sich bis Montag nicht ändern. Grund dafür ist eine Teilsperrung wegen Bauarbeiten. Unsere Karte zeigt, wo sich der Verkehr staut.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.08.2019

Am Freitag ist es voll auf der Reuterstraße in der Bonner Südstadt. Seit dem Morgen staut sich der Verkehr in Richtung Bad Godesberg. Es ist mit langen Verzögerungen zu rechnen. Grund dafür ist eine Teilsperrung wegen Bauarbeiten am Gleisbogen an der Ecke Hausdorffstraße/Reuterstraße. Die Sperrung bleibt bis zum kommenden Montag bestehen.

Für Autofahrer ist eine Umleitung eingerichtet. In Richtung Bad Godesberg wird der Verkehr an der Ecke Bonner Talweg in Richtung Kessenich über die Eduard-Otto-Straße abgeleitet. Entsprechende Schilder sind aufgestellt.

