Geschwindigkeitskontrollen in Bonn und der Region

in Bonn auf der Friedrich-Ebert-Allee, Rathenauufer, Dorotheenstraße, Am Herrengarten, Mainzer Straße, Oberaustraße, Dottendorfer Straße, Ollenhauerstraße, Luisenstraße, Am Propsthof, Schieffelingsweg, Röttgener Straße, Oberkasseler Straße, Waldstraße