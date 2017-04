A565 in Bonn

Am Dienstag und Mittwoch gibt es auf der Nordbrücke verengte Fahrbahnen.

Bonn. Eine Brückenprüfung sorgt am Dienstag (04.04.) und Mittwoch (05.04.) für verengte Fahrbahnen auf der Nordbrücke.

03.04.2017

Auf der A565 ist am Dienstag (04.04.) von 10 bis 15 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und der Nordbrücke der rechte Fahrstreifen in Richtung Siegburg gesperrt.

Einen Tag später, am Mittwoch (05.04.), ist dann von 10 bis 15 Uhr im gleichen Abschnitt die rechte Spur in Richtung Koblenz gesperrt. In dieser Zeit ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Bonn-Auerberg verkürzt.

