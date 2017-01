20.01.2017 Los Angeles. Er habe die Welt heller und lustiger gemacht, sagt George Clooney. Mit nur 61 Jahren ist Miguel Ferrer an Krebs gestorben.

Der unter anderem aus der US-Serie "Twin Peaks" bekannte amerikanische Schauspieler Miguel Ferrer ist tot. Der Sohn von Oscar-Preisträger Jose Ferrer ("Cyrano de Bergerac") und der Sängerin Rosemary Clooney ("Everything Happens to Me") starb am Donnerstag an Krebs, wie das Hollywood-Onlineportal "Deadline" berichtete. Ferrer wurde 61 Jahre alt.

Der Schauspieler, ein Cousin von Hollywood-Star George Clooney (55), spielte in zahlreichen TV-Serien mit, darunter "Crossing Jordan" und "NCIS: Los Angeles". Bekannt war er auch aus Filmen wie "Robocop", "Alf - Der Film" und "Traffic - Macht des Kartells".

George Clooney sagte über seinen Cousin, Ferrer habe die Welt "heller und lustiger" gemacht. Sein Tod habe die Familie schwer getroffen, zitierte der "Hollywood Reporter" aus Clooneys Mitteilung.

"Twin Peaks"-Co-Star Kyle MacLachlan drückte auf Twitter seine Trauer aus: "Schreckliche Nachricht...Miguel Ferrer ist tot. Agent Rosenfield, Ich liebe dich". In der Mystery-Serie spielte Ferrer den Forensik-Experten Albert Rosenfield.

Der Macher von "NCIS: Los Angeles", R. Scott Gemmill, sagte, die Serie habe ein Familienmitglied verloren. "Miguel war ein Mann mit riesigem Talent, einer starken dramatischen Präsenz auf dem Bildschirm, schwarzem Humor und einem großen Herz", zitiert Deadline aus einer Mitteilung.

Miguel hinterlässt seine Frau und zwei Söhne. (dpa)