Offizieller Besuch

29.03.2017 Bukarest. Für etliche Rumänen in Siebenbürgen ist Prinz Charles seit fast 20 Jahren ein guter Bekannter, mindestens einmal im Jahr ist er dort privat zu Besuch. Diesmal aber stattet der britische Thronfolger dem Land einen offiziellen Besuch ab.

Rumänien hat dem britischen Thronfolger Prinz Charles (68) mit dem höchsten Staatsorden für seine Verdienste um die Werbung für das Karpatenland gedankt.

Zum Auftakt eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Rumänien überreichte Staatspräsident Klaus Iohannis dem Prinzen von Wales am Mittwoch in Bukarest das Großkreuz des rumänischen Verdienstordens.

Charles unternimmt eine einwöchige Europareise, die auch zum Papst nach Rom und nach Österreich führen soll. Anders als angekündigt war Charles' Frau Camilla in Bukarest nicht dabei, sie schließt sich in Italien der Reise an, wie der Buckingham-Palast bestätigte. Für Charles ist es nach 1998 die zweite offizielle Visite in Rumänien.

Charles hat ein Faible für die wilde Natur und die mittelalterliche Architektur im rumänischen Landesteil Siebenbürgen. Er betreibt dort eine Stiftung, die sich für Denkmalschutz einsetzt.

Charles und Iohannis führten ein Gespräch unter vier Augen, bei dem es nach Angaben der Präsidialverwaltung auch um den Brexit gehen sollte. Was der Prinz darüber denkt, dürfte allerdings ein Geheimnis bleiben, weil sich die britischen Royals grundsätzlich nicht zur Politik äußern. (dpa)