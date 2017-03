23.03.2017 London. Kate Winslet hat schlechte Erinnerungen an ihre Schulzeit. Sie wurde beschimpft und gehänselt, verrät die Oscar-Preisträgerin.

Die britische Schauspielerin Kate Winslet (41) hat erneut über ihre schlechten Erfahrungen als Schülerin gesprochen.

"Ich wurde Wabbelspeck genannt, sie haben mich gefoppt, weil ich schauspielern wollte, mich in den Schrank gesperrt und mich ausgelacht", sagte Winslet am Mittwoch bei der Veranstaltung einer Hilfsorganisation in London.

"Ich war nicht die Schönste und mir wurde sogar gesagt, ich könne von Glück sprechen, wenn ich die Rollen des dicken Mädchens bekäme." Sie habe sich grauenhaft gefühlt, aber hart daran gearbeitet, irgendwann einmal eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden. Winslet hat bereits mehrfach über Hänseleien in ihrer Schulzeit gesprochen.

Die Britin erlangte mit ihrer Hauptrolle in "Titanic" 1997 weltweiten Ruhm. Für die Darstellung der Hanna Schmitz in der Literaturverfilmung "Der Vorleser" bekam sie 2009 einen Oscar. (dpa)