Kein böses Blut

26.01.2017 Los Angeles. Nach acht gemeinsamen Jahren gehen Jane Fonda und Richard Perry jetzt getrennte Wege. War Fondas politischer Aktivismus der Trennungsgrund?

Die Oscarpreisträgerin Jane Fonda (79, "Grace & Frankie") ist wieder solo.

Ihr bisheriger Lebensgefährte, der Musikproduzent Richard Perry (74), schrieb in einem Statement, das er dem Promiportal "People.com" zukommen ließ: "Es ist wahr, dass Jane und ich uns entschieden haben, getrennt zu leben." Böses Blut gebe es allerdings nicht: Während Trennungen oft voller Negativität seien, "ist unsere das genaue Gegenteil".

Die beiden waren acht Jahre zusammen und wollen ausweislich des Statements "eine enge Freundschaft aufrechterhalten". "Jane hat sich wieder dem Aktivismus zugewandt und ich beende gerade meine Memoiren", so Perry. Auch dem Internetportal "E!News" sagte der 74-Jährige, die Romantik sei gerade "auf Sparflamme gedreht". Hier gab er ebenfalls Fondas neu erwachten politischen Aktivismus als Grund dafür an.

Die 79-Jährige hatte am Wochenende am "Marsch der Frauen" in Los Angeles teilgenommen, der sich gegen die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump richtete. Fonda ist seit mehr als 50 Jahren im Filmgeschäft tätig und gewann zwei Oscars. Große Aufmerksamkeit erzielte sie immer wieder auch mit politischen Aktionen, zum Beispiel in den 70er Jahren gegen den Vietnam-Krieg. (dpa)