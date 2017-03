Liebes-Glück

18.03.2017 Stuttgart/Los Angeles. Für Roland Emmerich läuft es zurzeit sehr gut. Erst gestern nahm der berühmte Regisseur den ersten Carl-Laemmle-Preis entgegen. Zuvor erhielt er eine erfreuliche Antwort von seinem Lebensgefährten.

Hollywood-Regisseur Roland Emmerich ("Independence Day") will im Sommer heiraten. Dieses Geheimnis lüftetet der Weltstar am Freitag in seiner schwäbischen Heimat. "Ich habe einen Antrag gemacht, und er hat "ja" gesagt", sagte der 61-Jährige.

Er und sein Lebensgefährte Omar De Soto (28) diskutierten nur noch über das Datum. Gefeiert werde in Los Angeles. "Wir versuchen, das so locker wie möglich zu machen." Denn eigentlich habe er sich nie vorstellen können, zu heiraten. "Das war für mich immer zu konform mit der Gesellschaft. Das hat sich ein bisschen spießig angefühlt." Je länger die Beziehung halte, desto mehr habe das seine Einstellung zum Heiraten verändert. Emmerich und De Soto sind seit achteinhalb Jahren ein Paar.

Der gebürtige Stuttgarter Emmerich war am Freitagabend im schwäbischen Laupheim für sein Lebenswerk mit dem Carl Laemmle-Produzentenpreis der Allianz Deutscher Produzenten geehrt worden. Die Auszeichnung ist mit 40 000 Euro dotiert. (dpa)