Smartphone-Regeln

Königstag in Tilburg: Willem-Alexander und Máxima feiern mit den Prinzessinnen (l-r) Amalia, Ariane und Alexia den 50. Geburtstag des Königs.

27.04.2017 Den Haag. Wenn es um die Handys ihrer Töchter geht, dann haben König Willem-Alexander und Königin Máxima das erste und das letzte Wort. Und geliehen sind die Dinger auch nur.

Am niederländischen Hof herrscht ein strenges Handy-Regime für die drei Prinzessinnen: Amalia (13), Alexia (11) und Ariane (10) hätten zwar alle seit ihrem 10. Geburtstag ein Mobiltelefon, sagte ihr Vater König Willem-Alexander in einem TV-Interview. "Doch wir bestimmen, wann sie es benutzen dürfen."

Die Prinzessinnen bekamen auch nicht etwa neue Telefone, sondern die abgelegten Handys von Papa Willem-Alexander und Mama Máxima. "Und wir haben sie ihnen nur geliehen", betonte der König in dem Interview vom Mittwochabend.

Die Eltern bestimmen auch, wann die Handys ausgeschaltet werden: in den Ferien und abends. "Zumindest theoretisch ist das so", sagte der König lachend. "In der Praxis sieht das allerdings manchmal anders aus." (dpa)