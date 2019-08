GA-Podcast "So geht Rheinisch"

Rheinland. Um Orte, an denen mitten im Rheinland statt Rheinisch andere deutsche Dialekte gesprochen wurden, geht es in Folge 13 des GA-Podcasts "So geht Rheinisch" von und mit LVR-Sprachforscher Peter Honnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.08.2019

Siedler aus der Kurpfalz sorgten seit Mitte des 18. Jahrhunderts dafür, dass in einigen Dörfern rund um Kalkar am Niederrhein ein pfälzischer Dialekt gesprochen wurde. Und im heutigen Düsseldorf-Gerresheim wurde das "Hötter Platt" geprägt, ein niederdeutschen Dialekt aus Pommern und Mecklenburg. In Folge 13 des GA-Podcasts „So geht Rheinisch“ erklärt LVR-Sprachforscher Peter Honnen Hintergründe und Geschichte solcher Sprachinseln im Rheinland.

Der Podcast "So geht Rheinisch" erscheint seit Freitag, 15. Februar, regelmäßig alle zwei Wochen.

"So geht Rheinisch" ist auf iTunes zu finden. Sie können den Link zum Feed http://ga-rheinisch.de/feed/mp3 aber auch ganz einfach mit einem Podcast-Programm Ihrer Wahl öffnen.

