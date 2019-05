Rheinland. LVR-Sprachforscher Peter Honnen erklärt im GA-Podcast "So geht Rheinisch" die Alltagssprache der Rheinländer. In der achten Folge geht es um den Einfluss der napoleonischen Besatzung auf die rheinische Alltagssprache.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2019

Wenn es um den Einfluss der "Franzosenzeit", also der napoleonischen Besatzung des Rheinlands auf den hier gesprochenen Dialekt geht, fallen immer wieder Wörter wie "Fisimatenten", "Muckefuck", "Fisternöll" oder auch "Klüngel". Aber welche französischen Lehnwörter gibt es tatsächlich, und was beruht auf Legenden oder falschen Ableitungen? Darum geht es in der achten Folge des GA-Podcasts „So geht Rheinisch“ von und mit LVR-Sprachforscher Peter Honnen.

Der Podcast "So geht Rheinisch" erscheint seit Freitag, 15. Februar, regelmäßig alle zwei Wochen.

"So geht Rheinisch" ist auf iTunes zu finden. Sie können den Link zum Feed http://ga-rheinisch.de/feed/mp3 aber auch ganz einfach mit einem Podcast-Programm Ihrer Wahl öffnen.

Bisher erschienene Folgen von "So geht Rheinisch":