Rheinland. LVR-Sprachforscher Peter Honnen erklärt im neuen GA-Podcast "So geht Rheinisch" die Alltagssprache der Rheinländer. In der vierten Folge geht es um lateinische Lehnwörter in der rheinischen Alltagssprache.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2019

Viele Rheinländer benutzen im Alltag Sprache, wie sie nicht im Duden steht. Um diese rheinische Umgangssprache geht es im neuen Podcast "So geht Rheinisch" des General-Anzeiger von und mit LVR-Sprachforscher Peter Honnen. Wie sieht sie aus, wie hört sie sich an, wodurch ist sie geprägt?

Das Rheinland war in der Antike das Einfallstor für all jene lateinischen Lehnwörter, die wir noch heute verwenden – nicht nur in der rheinischen Umgangssprache, sondern teilweise auch in der Hochsprache. Um die diese römischen Einflüsse auf das Rheinische geht es in der vierten Folge des GA-Podcasts „So geht Rheinisch“.

Der Podcast "So geht Rheinisch" erscheint seit Freitag, 15. Februar, regelmäßig alle zwei Wochen.

Bisher erschienene Folgen von "So geht Rheinisch":