Sotschi. Vor der Abfahrt zum nächsten Spielort in Sotschi spricht Kapität Manuel Neuer über die Niederlage gegen Mexiko. Wie es scheint, sind die Nationalspieler und Joachim Löw zu umfassenden Einsichten gelangt.

Von Guido Hain, 19.06.2018

Längere Wartezeiten, so hieß es vor der Reise nach Russland aus DFB-Kreisen, sollte man tunlichst einplanen. Gemeint waren damit vor allem die umfassenden Kontrollen vor den Stadien, aber auch im DFB-Teamquartier in Watutinki. Taschendurchsuchung, Körperscanning, Körperabtastung, die üblichen Regularien vor dem Eintritt in diverse Hochsicherheitszonen. Dass es aber der Deutsche Fußball-Bund selbst mit der Pünktlichkeit nicht ganz so ernst nimmt, das war so nicht erwartet worden. Zuletzt jedoch häuften sich die Fälle, in denen es zu extremen Verzögerungen der angegebenen Terminzeiten kam. Zwei Stunden zu spät begann etwa der sehnlichst erwartete Medientag im Trainingslager in Südtirol, neulich waren es DFB-Präsident Reinhard Grindel, der allerdings entschuldigt durch eine Fifa-Sitzung in Moskau war, und Joachim Löw, die die Journalisten in Watutinki lange warten ließen.

Eine einfache, wirkungsvolle Entschuldigung

Nicht einmal am Reisetag der Nationalmannschaft, an dem es gewöhnlich minutiös getaktet zugeht, wurde die angekündigte Verabredung zum Sportler-Journalisten-Austausch rechtzeitig eingehalten. Gegen 12.30 Uhr sollte sie sattfinden, die Abschluss-PK vor der Abfahrt zum nächsten Spielort in Sotschi. Mit einer Verzögerung von etwa einer Stunde konnte sie dann endlich beginnen. Dabei war das letzte Wort des DFB vor dem Umzug ans Schwarze Meer von nicht geringer Bedeutung. Erwartet worden war eine Art Regierungserklärung, nur dass auf dem Pressepodium im großen, rotbestuhlten Theatersaal von Watutinki nicht Steffen Seiberlich die Vorgaben von Angela Merkel wortreich umzusetzen hatte. Manuel Neuer, der Kapitän der Nationalmannschaft, war gefordert, die Missstände vom Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Mexiko einzuordnen und die Misstöne, die danach herrschten, herunterzudimmen.

Neuer, ganz Staatsmann, begann mit einer geschickten Einleitung, die den Missmut der Journalisten, die schließlich noch ihre Geschichten nach Deutschland zu übermitteln und am Nachmittag ihren Flieger nach Sotschi zu erreichen hatten, gleich zu mildern vermochte. Er sagte: „Sorry für die Verspätung. Die Sitzung hat etwas länger gedauert.“ Mit dieser einfachen, aber wirkungsvollen Entschuldigung war das eigentliche Thema des Nachmittages schon angesprochen. Es bezog sich natürlich nicht auf die ständigen Wartezeiten. Der Umgang der Nationalmannschaft mit der Niederlage gegen Mexiko war Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. In der langen Teamsitzung vor der Presserunde wurde ausgiebig gesprochen, diskutiert und erörtert. Es habe noch nie, sagte Neuer, eine so starke Kommunikation wie nach der Partie gegen Mexiko untereinander gegeben. „Wir haben schon im Bus direkt nach dem Spiel darüber gesprochen. Auch an den Tischen beim Essen haben wir uns unterhalten und uns die Meinung gesagt. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, arbeiten daran, dass es besser wird.“

Wie es scheint, sind die Nationalspieler und Joachim Löw dabei zu umfassenden Einsichten gelangt. Die Hauptursache für den Fehlstart wurde herausgefiltert. Die liege, meinte der Münchner „bei den Führungsspielern. Wir hatten nicht die Bereitschaft, es selbst zu organisieren und die Sache in die Hand zu nehmen“. Was die Frage aufwirft: Wie kann bei dieser Erfahrung der Deutschen, gespeist aus Champions-League-Titel und Weltmeisterwürden, ein solches Versäumnis überhaupt auf den Platz transportiert werden? Der Torwart nahm die Abwehrhaltung ein, blickte angestrengt und ein wenig verunsichert. Dann wich er ein aus. „Wir sind unsere schärfsten Kritiker“, sagte er. „Wir haben erfahrene Spieler in der Mannschaft. Keiner zieht sich aus der Verantwortung.“

"Wir sind eine Mannschaft ohne Spaltung"

Der 32-Jährige beschwor nachdrücklich die Gemeinschaft der Gefährten. Wichtig sei, dass „wir alle an einem Strang ziehen und nach einem Muster spielen und zu 100 Prozent die Vorgaben umsetzen“. In der Partie gegen Mexiko war weder ein übergeordneter Plan noch eine vollkommene Hingabe zu beobachten gewesen. Neuer stellte sich, ganz der Kapitän, hinter seine alten Weggefährten, die ihn zum Teil schon seit 2010 im Auftrag der Nationalmannschaft begleiten. Nein, Neuer geht es nicht darum, hier oder dort einen Wechsel vorzunehmen. Ob der Bundestrainer personelle Veränderungen vornehmen werde, sei für ihn nicht entscheidend. „Für mich geht es eher darum: Habe ich die Bereitschaft, das Turnier hundertprozentig anzugehen?“, sagte Neuer. „Diese Bereitschaft war beim ersten Gruppenspiel nicht so 100 Prozent da, wie man es aus den anderen Turnieren kannte.“ Dass ein Grund dafür eine gewisse Spaltung im Team sei, basierend auf den beiden Lagern der Weltmeister und der Confed-Cup-Sieger, das verneinte der Einigungsminister entschieden. „Die Zweiteilung“, sagte er mit gestrengem Blick, „gibt es nicht. Wir sind eine Mannschaft, und es gibt auch keine Spaltung.“

Ganz zum Schluss, die Zeit drängte, war Neuer noch sehr darum bemüht, die Stimmung in der Mannschaft und im aufgebrachten Land etwas aufzuhellen. Natürlich werde man es schaffen gegen Schweden und Südkorea, sagte er. Das klang dann schon ein wenig nach den üblichen Parolen, die den Willen nach neuen Großtaten dokumentieren sollen. Der Umzug von Watutinki nach Sotschi kommt ihm da gerade recht „Ich freue mich auf den Tapetenwechsel.“ Im warmen Klima am Schwarzen Meer stimmt sich der Weltmeister auf die Aufgabe am Samstag (20 Uhr) gegen Schweden ein. Dann ging Neuer, das Flugzeug wartet eben nicht immer.