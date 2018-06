Überzeugend

Watutinki. Marco Reus ist ein wichtiger Teil der deutschen Nationalmannschaft geworden. Dies bewies er mal wieder am Samstag auf dem Platz gegen Schweden.

Von Guido Hain, 25.06.2018

Wenn man Marco Reus aus der Nähe betrachtet, ist es kaum zu verstehen, welch explosive Kraft in diesem jungenhaften Körper steckt. Seine ohnehin nicht gerade breiten Schultern wirken auch nicht breiter, als er am Montag das Podium der Nationalelf in Watutinki betritt. Und auch die Brust, von der es ja immer heißt, sie würde von besonders selbstbewussten Spielern gerne herausgedrückt, ist noch verdächtig nah am Mann.

Nein, Reus ist keiner für die lauten Töne. Wenn der Dortmunder ins Mikrofon spricht, wünscht man sich, die Techniker drehte die Lautstärke einige Dezibel höher. Er flüstert dann, ein wenig vorgebeugt, was zum Ausdruck bringt: Am liebsten wäre es ihm, er könnte der ganzen öffentlichen Aufregung entfliehen. Schnell genug wäre er ja, aber das geht natürlich nicht in diesem nach jedem Satz, nach jeder Gesichtsregung gierenden Umgebung. Also sagt der WM-Neuling höflich: Es sei eine persönliche Erleichterung, dabei zu sein – und dann der entscheidende Zusatz – „und zu spielen. Ich versuche dem Team zu helfen, dass wir Erfolg haben.“

Tempo, Temperament, Technik, Teamgeist

Die Beibehaltung seiner Zurückhaltung entbehrt gerade allerdings jeglicher Grundlage. Denn Joachim Löw tat genau das, was alle Meinungsmacher, Gurus und Ex-Gurus von ihm einforderten: Er ließ Reus spielen in der zweiten Partie gegen Schweden, nachdem er ihn zum Auftakt gegen Mexiko nur eingewechselt hatte. Sein Spiel ließ deutlich erkennen, dass er der Nationalmannschaft helfen kann in diesen Tagen von Russland.

Gegen Schweden zeigte er genau das, was sich der Bundestrainer, ja eine ganze Nation von dem Offensivspieler erwartet. Tempo und Temperament, Technik und Teamgeist. Die letzte dieser Eigenschaften wurde recht deutlich, als es in der Partie gegen Schweden Sekunden vor Schluss noch unentschieden stand. Reus hatte es sich so schön vorgestellt, er wollte den Freistoß aus sehr spitzem Winkel direkt aufs Tor ziehen. Doch Toni Kroos, bei Real Madrid zu Weltruhm gelangt, intervenierte. Nein, gab er Reus zu verstehen, davon „bin ich nicht überzeugt“. Der Rest ist Geschichte. Kroos tippt an, Reus stoppt. Schuss. Orgiastischer Jubel.

Diese Szene zeigt aber auch: Der ein Jahr jüngere Kroos hat sich eine Chefrolle verdient, die der 29 Jahre alte Reus noch nicht einnimmt. Das liegt natürlich auch an Kroos‘ breiterer Brust. Aber auch daran, dass das Pech ein schneller Geselle ist - es holt Reus immer wieder ein. Er könnte ärztliche Bulettins verfassen über seine Verletzungen. Im Verein, aber auch und gerade in der Nationalmannschaft. Seine Ausfälle im Kreis der besten bleiben mehr haften als seine 33 Vorstellungen. Bislang jedenfalls. Es ist Reus‘ erstes großes Turnier. Sein Talent versprach eigentlich viel mehr. Tore und Titel. Doch bislang reichte es für ihn gerade mal zum Sieg im DFB-Pokal mit dem BVB. Doch selbst dort blieb er nicht verschont von seiner Verletzungsseuche. 2017 im Finale gegen Frankfurt riss er sich das Kreuzband. „Ich brauche nicht so viele Titel“, sagte er einmal.

Bei wichtigen Tunieren verletzt gewesen

Doch zumindest einen hätte er vermutlich gerne miterlebt – auf dem Platz. 2014 erklomm Deutschland bei der WM in Brasilien den höchsten Gipfel. Reus war ein sicherer Kandidat für das Turnier, verletzte sich aber im Vorbereitungsspiel gegen Armenien. Vor der EM 2016 schlug das Schicksal erneut zu. Erbarmungslos. Im Finale des DFB-Pokals entzündete sich sein Schambein, ein Einsatz in Frankreich: unmöglich.

Die WM in Russland aber zeigt bisher: Mit seinen Fähigkeiten ist er ein Impuls, ein Gewinn für das deutsche Spiel. Er ist ein Spieler, der etwas verkörpert und etwas auf den Platz bringt, was der DFB-Elf zuletzt fehlte: Leichtigkeit. Und das nicht nur fußballerisch, wo Reus in Höchstform mit seinen Tempodribblings ein Gewinn für jedes Team der Welt sein kann. Er wirkt aber auch leicht, weil er im Gegensatz zu vielen Teamkollegen bei der Nationalelf keinen alten Ballast mit sich herumschleppt. Er verlor kein Pokalfinale wie die Bayern-Profis. Er stieg nicht ab, und er ließ auch keine Fotos von sich mit fragwürdigen Staatspräsidenten machen. Und Reus war im Gegensatz zu einigen Kollegen auch nicht angeschlagen oder verletzt in der Vorbereitung oder zum WM-Start. Was ja bei diesem leidgeprüften Profi auch schon eine Neuigkeit für sich ist.

Nein, Marco Reus will es diesmal wissen. Zu seinen Stärken, da ist sie wieder die zurückhaltende Verunsicherung, zählt er: „Chancen zu kreieren, Läufe in die Tiefe zu machen und den Torabschluss zu suchen.“ Dass die DFB-Elf die Vorrunde noch nicht überstanden hat, dient für ihn in der Partie am Mittwoch gegen Südkorea (16 Uhr) als Anreiz. Das gleiche Schicksal zu erleiden wie Frankreich (2002), Italien (2010) und Spanien (2014), die als Weltmeister in der Vorrunde scheiterten, ist weit weg für ihn. „Sie können davon ausgehen“, sagte er in Watutinki bestimmt, „dass wir alles geben, dass das nicht passiert.“