30 Grad und Schnee

Sotschi. Am Samstag spielt die deutsche Nationalmannschaft in Sotschi gegen Schweden. Dafür fliegt sie schon vier Tage vor dem Spiel in die Stadt. GA-Redakteur Guido Hain hat sich ein Bild von der Stimmung in Sotschi gemacht.

Von Guido Hain, 20.06.2018

Vermutlich wird Joachim Löw irgendwann wieder die Promenade am Strand entlangjoggen, vorbei an den stilsicheren Strandbars und am Fisht Olympic Stadium. Im Hintergrund die Skyline des Olympic Parks mit dem Riesenrad, der Achterbahn und dem Hotel Bogatyr, das genauso gut aus dem Architekturbüro von König Ludwig II. von Bayern stammen könnte. Das ist alles sehr schön. Findet auch unser Trainer, der Jogi, der zumindest schon beim Spaziergang am Mittwoch in der Sonne gesichtet wurde.

Vielleicht wird selbst Antonio Rüdiger einen genaueren Blick werfen auf Sotschi - wenigstens in diesem Jahr. Im vergangenen Sommer waren die deutschen Fußballer ja schon einmal hier in der Olympiastadt von 2014, direkt am Schwarzen Meer gelegen. Nur Rüdiger war nicht offen für die Reize des russischen Kurorts, wenn er nicht kickte blieb er einfach im Hotel. Das wäre nichts für einen Genussmenschen wie Löw. Vielleicht wird man ihn hier auch mal wieder im Cafe „Morskoy Bereg“ antreffen, wo er beim Confed Cup im vergangenen Sommer regelmäßig seinen sehr geschätzten Espresso schlürfte.

Der wäre auch ganz nach unserem Geschmack. Am Dienstag ist die Vereinigung der deutschen Sportjournalisten in Sotschi gelandet und abgestiegen im „Bridge Ressort“, dem laut Eigenwerbung südlichsten Hotel Russlands. Der fliegende Wechsel von den staubigen Plattenbauten Moskaus ins Urlaubsparadies lässt uns tief durchatmen und die Akkus aufladen. So wird es auch Jogis Jungs gehen nach der Pleite gegen Mexiko, die ihren grünen Käfig in Watutinki mit dem „Radisson Blu“ getauscht haben, in dem ein Gewusel wie auf einem orientalischen Basar herrscht. Endlich Leben in der Bude. Der Bundestrainer wollte ja eigentlich auch das ganze Turnier dort residieren, doch sein Reiseplaner Oliver Bierhoff hat der offensiven Variante den Riegel vorgeschoben und in Watutinki den Abwehrriegel aufgebaut.

Dabei gibt es hier viel Skurriles zu entdecken: Etwa die Frau am Fahrradverleih, die an ihre – nicht anwesende - Kollegin verweist, weil sie nur für die Vermietung von Ski-Utensilien zuständig ist. Das Image als Winter-Olympiastadt 2014 will selbstverständlich verteidigt werden, aber: Morgens um neun zeigt das Thermometer bereits locker 30 Grad, und die letzten Fleckchen Weißes oben auf den nahen Gipfeln des Kaukasus reichen nicht mal für eine lustige Schneeballschlacht. Das Beste aber an diesem Ort sind seine Einwohner.

Ihr Lächeln entschädigt für die grimmigen Masken, die uns in unserem Basecamp in Moskau entgegenkommen. Die Menschen hier sind auch sehr spendabel. Gleich an unserem ersten Abend wurden wir eingeladen von der feucht-fröhlichen Männergruppe, die den zweiten Sieg des Gastgebers, auf einer wackligen Großleinwand (die auch umgefallen ist) verfolgte. Die Berge von Fleisch waren aber selbst für hungrige Journalistenmägen nicht zu schaffen. Antonio Rüdiger war da natürlich schon längst im Hotel. Er sollte mal herauskommen. Auf den Verdauungswodka kann er ja verzichten.