Noch ist Leon Goretzka wenig in Erscheinung getreten bei der WM 2018 in Russland.

Watutinki. Exakt 18 Spielern hat Bundestrainer Joachim Löw bisher Einsatzzeiten bei der WM 2018 in Russland geschenkt. Doch die perfekte Stammelf hat er noch nicht gefunden.

Von Guido Hain, 26.06.2018

Von Thomas Müller weiß man ganz genau, was er macht, wenn er mal kein Fußball spielt. Er spielt dann sehr gerne Golf. Müller ist sogar Mitglied im Golfclub Hohenpähl, und er sagt über sich selbst: „Meine guten Schläge sind sehr gut." Müller hat Handicap 6. Wahrscheinlich hätte er ein noch besseres, müsste er seine sehr geschätzten Golfrunden nicht immer unterbrechen und auf dem anderen Grün seinem Beruf als Fußballer nachgehen. Er macht das sehr häufig, denn Müller spielt eigentlich immer.

Was Leon Goretzka in seiner Freizeit anstellt, ist nicht so ohne weiteres herausfinden. Und was er in diesen Tagen in Russland treibt, noch weniger. Hinter den riesigen grünen Sichtschutzwänden im DFB-Quartier in Watutinki lässt es sich ja prima untertauchen. Auch auf dem Platz, versichern alle aufmerksamen Experten, wurde er noch nicht gesichtet. Marcus Sorg widerspricht diesem Eindruck. Der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw ist überzeigt davon, Goretzka schon gesehen zu haben bei dieser WM – zumindest auf dem Trainingsplatz, morgens beim Frühstück der Nationalmannschaft oder abends vor dem Fernseher in der Hotellobby. „Leon ist da“, sagte Sorg, „das kann ich versichern.“ Der DFB-Trainer ist davon überzeugt, dass der Bald-Münchner „noch seine Möglichkeit bekommt“. Schließlich habe man einen breiten Kader, „jeder wird benötigt“. Von daher sei es auch kein „Weltuntergang“, wenn man mal nicht spiele.

Goretzka war durchaus zuzutrauen, schon in der Aufwärmphase des Turniers häufiger in Erscheinung zu treten. Zumal der 23-Jährige im vergangene Jahr einen sehr überzeugenden Confed Cup spielte und auf seiner zentralen Position im Mittelfeld noch keine Leistungen zu sehen waren, die seinen Platz berechtigt verbauen würden. Selbst die mit internationalen Meriten ausgestatteten Weltmeister haben noch nicht vollends ins Turnier gefunden. Sami Khedira, das Kraftwerk des deutschen Spiels, hat schon feststellen müssen, dass auch andere benötigt werden. Ihn musterte Löw nach seinem schwachen Auftritt gegen Mexiko aus. Wann hatte es das schon mal gegeben, dass der Bundestrainer mit all seinem ausgeprägten Loyalitätsempfinden auf seine engsten Mitarbeiter verzichtet? Er tat es und brachte gegen Schweden – etwas überraschend – Sebastian Rudy. Er brachte auch Marco Reus und opferte eines seiner Lieblingskinder, Mesut Özil.

Unzählige begabte Fußballspieler im Team

Dass jeder benötigt wird, schon zu diesem frühen Turnierzeitpunkt, darin liegt die eigentliche Wahrheit hinter dem deutschen Spiel. 18 Spielern hat der Bundestrainer bisher Einsatzzeiten geschenkt. Zum Vergleich: 18 Spieler hatte Löw auch bei 2014 in Brasilien eingesetzt – in allen sieben Spielen zusammen. Dass sich der Bundestrainer mal wieder in neuem Gewand zeigt, liegt an zwei Faktoren: Zum einen kann er auf einen nicht zu unterschätzenden Reichtum an Begabten zurückgreifen. Zum anderen aber, und das ist die tiefere Erkenntnis aus dem bisherigen Turnierverlauf, hat sich bislang noch kein wesentlicher Kern herausgeschält, der die Nationalmannschaft unter Löw bislang immer ausgezeichnet hat. Vielleicht beruht die Hoffnung des 58-Jährigen auch darauf, dass sich Stammelf mit fortschreitender Anzahl an Spielen schon noch finden wird, so wie vor vier Jahren. Vom Viertelfinale bis zum Finale in Rio hätte Löw keinen Wechsel vorgenommen, hätte sich Khedira nicht unmittelbar vor dem Endspiel abgemeldet. Für ihn kam Christoph Kramer.

Dass die Kramers dieser Welt in Russland schon so früh zum Zug kommen, zeigt, dass sich keins der wertvollen deutschen Museumsstücke sicher sein kann, schon im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea am Mittwoch (16 Uhr/ZDF) in Kasan noch zur aktuellen Ausstellung zu gehören. Uneingeschränkte Gewissheiten hat Löw, bis auf wenige Ausnahmen (Neuer, Kroos), abgeschafft. Nach dem Mexiko-Spiel hat er auf vier Positionen Veränderungen vorgenommen – zwei davon aus gesundheitlichen Gründen (der genesene Jonas Hector kam ebenso wie Antonio Rüdiger für den verletzten Mats Hummels). Auch gegen die Asiaten wird Löw wieder zu Umbauten gezwungen sein. Jerome Boateng ist gesperrt, Mats Hummels wieder fit. Aber die Stimmen mehren sich, dass statt Rüdiger Hummels‘ Münchner Vereinskollege Niklas Süle, der im Aufbauspiel einen höheren Beitrag leisten kann, eine Chance erhalten sollte. Rudys Nasenbeinbruch lässt einen weiteren Einsatz wohl nicht zu. Khedira könnte zurückkehren. Oder aber, Goretzka wird endlich mal gesichtet auf dem Platz.

Nicht auszuschließen ist, dass Löw seiner Linie treu bleibt und den Confed-Cup-Siegern von 2017 weiter mehr Gewicht verleiht. Gegen Schweden standen zum Schluss nur noch drei Weltmeister auf dem Platz. Dazu zählte Thomas Müller. Noch so ein prächtiges Museumsstück, das in den Augen von nicht wenigen Betrachtern aber dringend eines neuen Anstrichs bedarf. Hatte der Münchner in den beiden WM-Turnieren 2010 und 2014 jeweils fünf Tore erzielt, traf er in Russland bislang noch nicht. Der Leverkusener Julian Brandt jedenfalls, der bei seinen beiden Kurzeinsätzen Impulse setzte, lauert schon. Oder erhält Özil eine neue Chance?

Sorg jedenfalls zeigte sich deutlich angetan von der Reaktion des Londoners und von Khedira nach ihrer Demission. Wie Müller, der eigentlich immer spielt, reagiert, bliebe er gegen Südkorea auf der Bank, ist noch nicht bekannt. Vielleich reagiert er sich ja ab. Auf dem Golfplatz.