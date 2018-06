Shirt für 89,95 Euro

Bonn. Knapp 90 Euro kostet das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft mittlerweile. Doch wie viel davon bleiben im Sporthandel und wie viel kostet die Herstellung? Ein Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.06.2018

Die richtige Ausrüstung für die Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht gerade günstig - und wird auch immer teurer. Kostete das Deutschlandtrikot vor vier Jahren noch an die 85 Euro, werden zur WM in Russland bereits knapp 90 Euro fällig. Und da ist die Beflockung mit dem Namen des Lieblingsspielers noch nicht mit eingerechnet. In Kombination mit der passenden Hose oder den passenden Stutzen steigt der Preis sogar auf mehr als 150 Euro.

Doch wer verdient eigentlich was an den genau 89,95 Euro? Der größte Anteil geht dem Statistik-Portal Statista zufolge an die Sporthändler. 39,64 Euro bleiben in den Geschäften, um reinen Gewinn handelt es sich bei dem Betrag allerdings nicht. Adidas selbst kann sich über 17 Euro Rohgewinn pro verkauftem Trikot freuen, rund 14 Euro gehen an den Staat.

Damit das Trikot in den Läden überhaupt landet, muss es zuvor angefertigt und dorthin gebracht werden. 8,60 Euro und damit weniger als zehn Prozent werden für die Herstellung und den Transport berechnet. Weitere Anteile fallen auf die Lizenzgebühr für den DFB, das Marketing sowie den Vertrieb an.

