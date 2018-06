Bonn. Der zweite Spieltag ist absolviert, ab dem Nachmittag fallen die Entscheidungen für die Achtelfinale. Welche Teams haben bislang am meisten überzeugt? Ein Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Mit der 0:3-Niederlage der Polen gegen den Senegal ist am Sonntagabend der zweite Spieltag der WM zu Ende gegangen. Die deutliche Pleite kam für viele Experten überraschend: Die Polen galten in ihrer Gruppe als Favorit. Doch das schwache Abschneiden von Lewandowski und Co. ist nicht die einzige Überraschung bei der WM. Zwar hat sich die DFB-Elf nach der Auftaktpleite gegen Mexiko weitestgehend gefangen, als Titelkandidat hat sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bislang aber noch nicht präsentiert.

Immerhin ist ein Weiterkommen wieder wahrscheinlich, wenn auch nicht selbstverständlich. Auch Schweden und Mexiko hoffen auf die nächste Runde. Mit einem Sieg über Südkorea mit zwei oder mehr Toren Unterschied ist Deutschland für das Achtelfinale definitiv qualifiziert. Allerdings deutet aktuell viel auf den zweiten Platz hin. Dann würde es zu einem Duell mit dem Sieger der Gruppe E kommen. Im Moment wird das Tableau von Brasilien angeführt. Doch auch die Selecao hat sich noch nicht mit Ruhm bekleckert. Zwei Treffer in der Nachspielzeit bescherten Neymar und Co. den ersten Dreier bei der WM. Am letzten Gruppenspieltag geht es für den fünfmaligen Weltmeister gegen Serbien um Alles. Denn auch Brasilien kann bei einer Niederlage noch Ausscheiden. Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die Schweiz und den provokanten Gesten der Torschützen werden die Serben mit Wut im Bauch um das Achtelfinale kämpfen. Parallel dazu spielt die Schweiz gegen Costa Rica.

Bereits heute Abend stehen die ersten Achtelfinal-Begegnungen fest. Für die nächste Runde qualifiziert haben sich Gastgeber Russland und Geheimtipp Uruguay. Mit jeweils Siegen über Saudi Arabien und Ägypten ist beiden Teams die Teilnahme an der Runde der letzten 16 nicht mehr zu nehmen. Am Nachmittag spielen die Mannschaften den Gruppensieg in Samara aus (16 Uhr). Bislang haben die Russen in der Vorrunde den besseren Torriecher bewiesen. Acht Treffer erzielte die Sbornaja. Favorit ist jedoch trotzdem Uruguay mit der Super-Offensive um Edinson Cavani und Luis Suarez.

In der Gruppe B haben erwartungsgemäß Portugal und Spanien den besten Eindruck hinterlassen und führen mit jeweils vier Punkten und 4:3-Toren die Gruppe an. Voraussichtlich wird die Torbilanz entscheiden, welches Team als Gruppensieger das Achtelfinale erreicht. Auch der Iran hat noch Chancen auf das Weiterkommen. Allerdings ist die Aufgabe gegen Portugal keine leichte, Spanien spielt derweil gegen Marokko.

Diese Teams stehen im Achtelfinale Foto: Alastair Grant/AP England (G): Taten sich die Engländer gegen Tunesien noch schwer, gab es gegen Panama einen Kantersieg. Keine Überraschung: Neben Belgien setzt sich auch England in der Gruppe G durch.

Foto: Victor Caivano/AP Belgien (G): Mit klaren Siegen gegen Tunesien und Panama setzt sich mit Belgien einer der Titelfavoriten in der Gruppe sicher durch.

Foto: Martin Meissner/AP Russland (A): Dass Russland als Gastgeber das Achtelfinale erreichen würde, war abzusehen. Dass die Sbornaja as erste Mannschaft das Achtelfinal-Ticket buchen würde, überrascht dann doch.

Foto: Andrew Medichini/AP Uruguay (A): Die Südamerikaner galten vor dem Turnier als Favorit auf den Sieg der Gruppe A. Die Entscheidung fällt erst im Spiel gegen Gastgeber Russland.

Foto: David Vincent/AP Frankreich (C): Die Equipe Tricolore hat sich sowohl gegen Australien als auch gegen Peru zu einem Sieg gemüht. Mit sechs Zählern steht der Vize-Europameister frühzeitig im Achtelfinale.

Foto: dpa Kroatien (D): Die Kroaten stehen nach Siegen über Nigeria und Argentinien vorzeitig im Achtelfinale.

Den stärksten Eindruck haben allerdings bislang England und Belgien hinterlassen. Zwar ist die Konkurrenz in der Gruppe G mit Tunesien und Panama überschaubar, doch die beiden Top-Teams haben spielerisch und mit Toren überzeugt. Ausgerechnet Weltstar Lionel Messi droht dagegen das frühe Aus. Argentinien belegt nach dem zweiten Spieltag den letzten Platz der Gruppe D. Am finalen Spieltag trifft die Albiceleste auf Nigeria, die Super Eagles träumen nach dem überzeugenden Sieg über Island vom Achtelfinale. Ein Unentschieden würde Argentinien nicht reichen, sollte der Sieg eingefahren werden, droht im Achtelfinale die Begegnung mit Frankreich. Immerhin: Auch die Equipe Tricolore wusste bei ihren beiden Erfolgen nicht vollends zu überzeugen. Überraschend stark trumpft Kroatien bei der WM bislang auf. Nicht umsonst hat das Team um Luka Modric bereits frühzeitig das Achtelfinal-Ticket gebucht.